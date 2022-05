Skromný bojovník Kolář v Paříži prolomil prokletí kvalifikací

Paříž - Když byl menší, tak si tenista Zdeněk Kolář stavěl z lega stadiony či jeviště, a teď se díky vytrvalosti na hlavní scénu sám postaví. Na Roland Garros se po šestiletém snažení dostal do hlavní soutěže na grandslamu, prošel v ní do druhého kola a tam se díky duelu s loňským finalistou Stefanosem Tsitsipasem může těšit na velký kurt.

V lednu roku 2017 si Kolář poprvé vyzkoušel grandslamovou kvalifikaci, ale potřeboval dalších šestnáct pokusů, aby konečně uspěl. V Melbourne startoval šestkrát, ve Wimbledonu a na US Open třikrát a v Paříži prošel mezi 128 hráčů do hlavní soutěže na pátý pokus.

"Sedmnáctku teď slyším podruhé," řekl Kolář v Paříži a dodal: "Lidi mi přáli, abych se už kvalifikoval, ale v dnešní době je strašně moc výborných hráčů, takže každé vítězství je ohromně cenné. Dneska už to umí každý, každý zápas je neskutečně vyrovnaný a bojovný."

Pětadvacetiletý tenista nepropadal panice, že jsou pro něj kvalifikace zakleté. "Neměl jsem to v hlavě, protože vím, že kdybych si to do hlavy dostal, tak se mi to nikdy nepovede. Člověk musí pracovat a věřit, že se mu to jednoho dne povede, a snažit se dělat to, co má. A odměna přišla," řekl s připomínkou tří vyhraných zápasů v minulém týdnu na Roland Garros, které znamenaly postup.

Povzbuzen úspěchem předvedl v prvním kole vynikající výkon a v úterý krátce před půlnocí mohl zatnout radostně pěst ve vítězném gestu a na tváři se mu rozzářil úsměv. V premiéře v hlavní soutěži porazil před hlasitými fanoušky domácího Lucase Pouille, bývalého desátého hráče světa. "Jsem rád, že se mi povedlo postoupit z kvalifikace a uhrát kolo v hlavní soutěži, ale pro mě se nic nemění. Každodenní dřina a poctivý trénink zůstávají. Chci se každý den zlepšovat," uvedl.

O radost se podělil s otcem Zdeňkem, který je zároveň celou jeho kariéru i jeho trenérem. "Táta je šťastný. Po zápase mi řekl, že to štěstí nedává tak najevo navenek, ale říkal, že je nesmírně šťastný, že se to povedlo. Pro tyhle chvíle makáme," řekl Kolář mladší.

Hráč z Bystřice nad Pernštejnem je aktuálně na 134. místě světa, na svém žebříčkovém maximu, které znovu vylepší a posune se na dohled světové stovky zajišťující přímou účast na grandslamech. Postupem do třetího kola by se mezi elitu dostal, ale čeká ho řecký favorit. "Bude to odměna, je to světová extratřída. Na zápas se připravím tak, jak to dělám vždy," řekl Kolář.

Jeho úspěch doma prožívá zbytek rodiny i kamarádi. "Máma i sestra mi hned po zápase psaly. Jak pocházím z malého města, tak mi psalo hodně lidí i z klubu. Přejou mi na dálku," řekl.

Kolář se protlouká tenisovým světem po svém. Nemá sponzora na oblečení ani na obuv a na tričku nosí logo s vlastními iniciály ZK, které si vymyslel. "Už je to jedenáct let, letí to. Pořád mám ten okamžik před očima, jak jsem seděl odpoledne u počítače a nevěděl jsem, co dělat. Najednou jsem si začal malovat a vzniklo z toho toto," popsal tenista jeho vznik.

Před Paříží změnil dodavatele oblečení, ale nová kolekce nedorazila. Narychlo si tak připravoval jinou výbavu. První kolo zvládl v červeném tričku a oblíbené čelence. "Zvolil jsem barvu podle bot, aby to ladilo. Nikdy jsem to neudělal, ale teď jsem to zkusil a zatím to nese štěstí," podotkl s úsměvem.

Dřív ve volných chvílích často něco tvořil. Kreslil si nebo stavěl. "Možná to bude znít divně, ale z lega jsem dělal různé stadiony i divadla, jeviště. Mám rád muzikál Tři mušketýři od Michala Davida. Prostě jsem si různě experimentoval, dělal jsem si kreativní modelování," vyprávěl. Na muzikál o mušketýrech vzpomíná i na turnaji, kde se bojuje o Pohár mušketýrů.

A jako udatný tenisový válečník se představuje i na pařížských kurtech. V soukromí přitom působí až plaše. "Snažím se vystupovat skromně a na kurtu bojovně," charakterizoval se.