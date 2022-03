Skřivanová je v pětiboji na HMS zatím pátá, Maslák vypadl v rozběhu

Bělehrad - Dorota Skřivanová se po čtyřech disciplínách pětiboje na halovém mistrovství světa posunula na páté místo. Po vyrovnání osobního rekordu ve výšce se vlastnímu maximu přiblížila i v dálce, kde za ním zaostala o dva centimetry. Pomohl jí také výpadek průběžně třetí Američanky Chari Hawkinsové, která v dálce třikrát přešlápla a přišla o šanci na medaili. Trojnásobný mistr světa na 400 metrů Pavel Maslák nepostoupil na halovém světovém šampionátu v Bělehradě do semifinále.

Skřivanová si při debutu v reprezentačním dresu vede výborně. Začala devátým místem na překážkách výkonem 8,47 sekundy, kterým se přiblížila na pět setin osobnímu rekordu. Ve výšce se třiadvacetiletá česká reprezentantka napotřetí zachraňovala na 174 centimetrech, ale pak napodruhé překonala 177 a dokonce napoprvé laťku ve výšce osobního maxima 180 cm. Výš se nedostala, ale i tak si polepšila na osmou příčku.

V kouli na rozdíl od životního závodu na mistrovství republiky nepřekonala třináctimetrovou hranici. Za výkon 12,90 metru byla v této disciplíně osmá a znovu se o trochu posunula, tentokrát na dělenou sedmu pozici. V dálce přišel další vzestup. Hned prvním pokusem skočila 631 cm a obsadila čtvrtou příčku.

V průběžném pořadí se ziskem 3669 bodů dostala na páté místo dokonce před obhájkyni titulu Katarinu Johnsonovou-Thompsonovou z Británie, která závodí poprvé od zranění lýtka na olympijských hrách v Tokiu a od první disciplíny výrazně zaostává za svými možnostmi.

Před závěrečnou osmistovkou vede úřadující halová vicemistryně Evropy Noor Vidtsová z Belgie. Připsala si výhry na překážkách (8,15) a v kouli (14,03), ve výšce skončila druhá výkonem 183 cm a v dálce přidala druhé místo za 660 cm. Má průběžný součet 3947 bodů, o 67 více než úřadující mistryně Evropy do 23 let a vedoucí žena světových tabulek Polka Adrianna Suleková.

V sedmiboji po třech disciplínách vede olympijský vítěz z Tokia Damian Warner. Kanadský vícebojař vyhrál první dvě: na šedesátce si vylepšil osobní rekord na 6,68 sekundy, v dálce o pět centimetrů překonal osmimetrovou hranici. V kouli se výkonem 14,89 zařadil na čtvrté místo. Celkem zatím získal 2855 bodů a vede o 58 bodů před Švýcarem Simonem Ehammerem.

Halový šampion Maslák nepostoupil na HMS z rozběhu, Šorm uspěl

Trojnásobný mistr světa na 400 metrů Pavel Maslák nepostoupil na halovém světovém šampionátu v Bělehradě do semifinále. Ve svém rozběhu obsadil čtvrtou příčku, přičemž přímo postupovali jen dva závodníci. Další dva napříč pěti rozběhy se do další fáze kvalifikovali časem, ale Maslákův výkon 47,31 sekundy na to nestačil. Česká atletika bude mít v podvečerním semifinále zastoupení díky aktuální tuzemské jedničce Patriku Šormovi, jenž svůj rozběh vyhrál. Mezi ženami po sporném průběhu neuspěla Lada Vondrová.

Maslák sice obhajoval titul z Birminghamu, ale vzhledem k aktuální výkonnosti zdaleka neměl takové ambice. Spokojený by byl s postupem do semifinále, ale i k tomu měl daleko. V první fázi porazil jen jednoho z přímých soupeřů a zaostal o více než šest desetin za svým sezonním maximem. Obsadil osmnáctou příčku, od semifinálové dvanáctky ho dělila více než půlsekunda. "Asi nebyla ta forma taková, jaká měla být. Myslím, že jsem do toho dal všechno, prostě to tam nebylo," řekl České televizi.

Naopak republikový šampion Šorm si počínal suverénně. Seběhl k mantinelu jako první, což bylo zásadní. "To je vždycky nejdůležitější a to se mi povedlo," pochvaloval si. Vedoucí pozici udržel. "Vítězství vždycky potěší a je to důležité do semifinále, kde se může stát cokoliv," doplnil český reprezentant. Celkově ho čas 46,49 zařadil na šesté místo o dvě tisíciny za pátého Španěla Bruna Hortelana-Roiga. Nejlepší výkon předvedl Belgičan Julien Watrin (45,88).

Kontroverzní rozběh absolvovala Vondrová. Při seběhu měla kolizi s Britkou Jessie Knightovou, která pak vyšlápla dovnitř mimo dráhu, a musela se znovu rozbíhat. "Já jsem se před ni chtěla natlačit, myslela jsem, že mě pustí, ale zůstala stát a pak už to bylo k ničemu," popsala dvaadvacetiletá Češka kritický moment.

Ve finiši na Knightovou útočila, ale stejně jako na loňském halovém mistrovství Evropy o setinu prohrála souboj o přímý postup. "Myslela jsem, že tam jsem, ale zase ta setina," dodala smutně. Čas 52,94 na semifinále nestačil, ale pak přišla diskvalifikace britské běžkyně a česká reprezentantka se mohla pár desítek minut radovat z postupu. Následně však jury vyhověla protestu britské výpravy a česká běžkyně o místo v semifinále znovu přišla. Toto rozhodnutí už bylo definitivní.

Vyřazena je i druhá česká čtvrtkařka Tereza Petržilková. Výkon 53,05 byl její druhou nejlepší halovou čtvrtou v životě, ale za osobním rekordem z národního šampionátu o 41 setin zaostala a zařadila se na 20. místo. Nejrychlejší v jejím běhu i absolutně byla nizozemská spolufavoritka Femke Bolová (51,48).

V obtížném klíči osmistovky, kdy ze čtyř rozběhů postupovali vždy jen dva nejrychlejší přímo do finále, se neprosadil Filip Šnejdr. V prvním běhu skončil čtvrtý za 1:49,29 a obsadil šestnáctou příčku.

V závodě na 60 metrů se představila osmnáctiletá Eva Kubíčková. Dobře trefila start, ale pak se propadala a v posledním rozběhu obsadila sedmou příčku. Časem 7,38 zaostala o osm setin za svým juniorským českým rekordem, kterým se z národního šampionátu do Bělehradu kvalifikovala. Celkově byla klasifikovaná na 36. místě. Nejrychlejší čas rozběhů 7,03 sekundy předvedla Američanka Mikiah Briscová.

První zlato na HMS v Bělehradě získal v trojskoku Kubánec Martínez První finálovou disciplínu na halovém mistrovství světa v Bělehradě trojskok ovládl Lázaro Martínez. Kubánský reprezentant zvítězil díky prvnímu pokusu, který měřil 17,64 metru a je v čele letošních světových tabulek. Další kubánský rodák Pedro Pablo Picardo, který reprezentuje Portugalsko, vylepšil halový národní rekord na 17,46 metru a po loňském olympijském zlatu získal tentokrát stříbro. Třetí skončil Američan Donald Scott (17,21), jenž o dva centimetry předčil slavnějšího krajana Willa Claye a ve třiceti letech získal první velkou medaili. Čtyřiadvacetiletý Martínez navázal na úspěchy z mládežnických kategorií. Je dvojnásobným juniorským mistrem světa z let 2014 a 2016 a dorosteneckým šampionem z roku 2013. V první soutěžní den šampionátu se bude dnes rozdělovat ještě pět sad medailí. Ve večerním bloku vyvrcholí pětiboj, na programu jsou také finále koulařek, dálkařů a v bězích na 3000 metrů mužů a 60 metrů žen.

Výsledky halového mistrovství světa v atletice

Finále:

Muži:

Trojskok: 1. Martínez (Kuba) 17,64, 2. Pichardo (Portug.) 17,46, 3. Scott (USA) 17,21.

Sedmiboj (po třech disciplínách): 1. Warner (Kan.) 2855 b. (60 m: 6,68 - dálka: 805 - koule: 14,89), 2. Ehammer (Švýc.) 2797, 3. Moloney (Austr.) 2729.

Ženy:

Pětiboj (po třech disciplínách): 1. Vidtsová (Belg.) 2907 (60 m př.: 8,15 - výška: 183 - koule: 14,03), 2. Suleková (Pol.) 2895, 3. Hawkinsová (USA) 2886, ...7. mj. Skřivanová 2723 (8,42 - 180 - 12,90).

Rozběhy:

Muži:

400 m: 1. Watrin (Belg.) 45,88, ...6. Šorm 46,49 - postoupil do semifinále, 18. Maslák (oba ČR) 47,31 - nepostoupil do semifinále.

800 m: 1. Harris (USA) 1:47,00, ...16. Šnejdr (ČR) 1:49,29 - nepostoupil do finále.

Ženy:

60 m: 1. Briscová (USA) 7,03, ...36. Kubíčková (ČR) 7,38 - nepostoupila do semifinále.

400 m: 1. Bolová (Niz.) 51,48, ... 17. Vondrová 52,94, 20. Petržilková (obě ČR) 53,05 - nepostoupily do semifinále.