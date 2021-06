Skotská média po prohře s Českem píšou o hororovém vstup do Eura

Glasgow - Porážku skotských fotbalistů 0:2 s českou reprezentací v Glasgow označila tamní média za hororový vstup do mistrovství Evropy. Velkou chválu si vysloužil útočník Patrik Schick, především za svůj druhý gól po úchvatné střele z téměř poloviny hřiště.

"Třiadvacet let čekání. Ale stačilo méně než 90 minut, aby se naděje změnila v horor," uvedl skotský deník Daily Record ve svém internetovém vydání. "Měli jsme sen, ale všechny naše noční můry se na stadionu Hampden zhmotnily, když se Skotsko nevrátilo na velký turnaj s vítězným křikem, ale s fňukáním," přidal list The Herald na webu.

Českému týmu zařídila vítězný vstup do skupiny D, kde jsou ještě Anglie a Chorvatsko, největší ofenzivní zbraň Schick. Útočník Leverkusenu se nejprve trefil ve 42. minutě a pojistku přidal v 52. minutě po nevídané ráně, jejíž záběry obletěly svět.

"Pohotovou hlavičkou otevřel skóre krátce před pauzou, ale jeho druhý gól, znamenitý padesátimetrový lob přes skotského brankáře Davida Marshalla, bude soutěžit o nejhezčí trefu turnaje," vyzdvihl deník The Scotsman.

"Schickova bomba domácí uzemnila. Český útočník si zaslouží velké uznání, jak rychle vyhodnotil situaci. Jeho drzý pokus z 50 metrů se točil vzduchem a zapadl za Marshalla do sítě. Skotové si mohli jenom povzdechnout, že takovému gólu šlo předejít," konstatoval The Herald.

Média se shodla, že skotská reprezentace si výrazně zkomplikovala situaci a dostala se pod tlak před pátečním zápasem s ostrovským rivalem Anglií, která má tři body po vítězství 1:0 nad Chorvatskem.

"Šance Skotska na postup do vyřazovací fáze už po prvním zápase visí na vlásku," napsal Daily Record. "Byl to příběh frustrace. Naše zahozené šance spolu se špatnými rozhodnutími v klíčových chvílích. Sen ještě úplně neumřel, ale Skotsko si to občas dokáže pěkně zkomplikovat," dodal The Herald.