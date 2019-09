Skórovat na San Siru je neuvěřitelné, prohlásil Olayinka

Milán - Úchvatný pocit prožil fotbalový útočník Peter Olayinka v úvodním duelu základní skupiny Ligy mistrů. Na milánském stadionu San Siro, který jako dítě sledoval v televizi, vstřelil v dresu Slavie gól, jenž nakonec stačil k nečekané remíze 1:1.

"Vstřelit gól na San Siru je skvělý pocit. Jako kluk jsem se díval na San Siro v televizi, takže skórovat tady je neuvěřitelné. Mám z toho velkou radost," řekl novinářům Olayinka.

Skóre otevřel v 63. minutě, kdy za záda brankáře Handanoviče dorazil střelu Zeleného. Kvůli možnému ofsajdu prozkoumával situaci videorozhodčí, přestupek proti pravidlům však nezjistil. "Taky jsem si myslel, že to je možná ofsajd, ale naštěstí nebyl a pocítil jsem úlevu," prohlásil třiadvacetiletý Nigerijec.

Slavia ztratila vedení ve 92. minutě, kdy Barella zařídil nerozhodný stav. "Cítili jsme, že bychom mohli vyhrát a získat tři body, což nám bohužel nevyšlo. Bod není špatný, ale máme smíšené pocity," konstatoval Olayinka.

Zelený nezvyklý záskok zvládl, ale litoval, že v šanci nestřílel

Coby levý bek naskočil slávistický fotbalista Jaroslav Zelený po hodině hry do úvodního duelu na půdě Interu Milán místo zraněného Ibrahima Traorého na post ve středu zálohy, netradiční záskok ale zvládl. Ihned se podílel na vedoucí brance Pražanů a o chvíli později mohl zvýšit na 2:0, v dobré pozici ale nevystřelil.

"Hrál jsem tuhle pozici asi jednou nebo dvakrát v životě, naposledy asi sedm let zpátky. Bylo to na Baníku, ještě když jsem hrál v Hradci Králové. Už si nevybavuju výsledek, ale motal jsem se tam jak nudle v bandasce. Nejsem v tom úplně zběhlý, ale že bych měl strach, to ne. Kluci, co tam mohou hrát normálně, měli nějaká zranění, tak to padlo na mě," řekl novinářům Zelený.

Hned po třech minutách od příchodu na trávník se podílel na vedoucím gólu. Jeho střelu vyrazil brankář Samir Handanovič k Peteru Olayinkovi, který doklepl míč do sítě. "Byla to dost podobná situace jako o víkendu proti Slovácku v lize. To jsem taky vystřelil, gólman to vyrazil, Vláďa Coufal to dorazil a dal gól. Dnes to bylo v podstatě to samé. Kdybych to dal já, bylo by to samozřejmě ještě lepší, ale zaplaťpánbůh, že to gólman vyrazil k našemu hráči a Oli to výborně dorazil," uvedl Zelený.

Na nezvyklém postu se mu dařilo a vysloužil si i pochvalu od trenéra Jindřicha Trpišovského. "Nějaké věci mi vyšly, to vždy pomůže hráči, který jde na hřiště. Když nezkazí první balony nebo se mu povedou přihrávky. Samozřejmě mi pomohlo, že jsem se chytil. Pak jsem to odehrál jakž takž," řekl.

"Jednu chvíli jsem se docela rychle přehrál, chvilku jsem to rozdýchával. Myslím, že kluci odvedli dobrou práci už předtím, dobře jsme je napadali. Plné síly už nebyly jak na naší, tak na jejich straně. Pak vždy ten hráč, který přijde, má více sil než ti, co tam hrají 60 minut," konstatoval sedmadvacetiletý bek.

Vyčítal si, že v 70. minutě v dobré pozici nevystřelil. "Já jsem takový sváteční střelec. Jedna ta situace k té střele úplně vyzývala. Předpokládal jsem, že obránce se zachová jinak. Každopádně kdybych vystřelil, byla to taková blízkost, že pokud bych gólmana vyloženě netrefil, těžko by reagoval. Šli bychom do vedení 2:0 a zaslouženě bychom si odvezli tři body," řekl Zelený.

"To víte, že to mrzí, že jsme to neudrželi. Takové klišé je, že bychom před zápasem bod brali. Ale vzhledem k průběhu, že jsme o to přišli ke konci a já mohl třeba zvýšit na 2:0, je škoda, že si odvážíme jen bod. I když i za ten jsme rádi," dodal.