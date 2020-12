Skóre PES stouplo na 59 bodů, zůstává těsně ve třetím stupni

Praha - Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES k dnešnímu dni stouplo o dva body na 59 ze sta, to je těsně pod horní hranicí třetího stupně pohotovosti. Předchozích třináct dní zůstával index, podle něhož vláda určuje protiepidemická opatření, na 57 bodech. Třetí stupeň, v němž je nyní Česko, je dán v rozmezí od 41 do 60 bodů. Za sobotu přibylo v Česku 1772 případů covidu, což je skoro o 900 míň než před týdnem. Vyplývá to z aktuálních informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Předchozí dva dny počty nových případů naopak rostly. Sobotní přírůstek je sice výrazně nižší než ve všední dny tohoto týdne, o víkendech ale bývá kvůli méně častějšímu testování i nižší nárůst nových případů.

V Česku dosud zemřelo 8815 lidí pozitivně testovaných na nový typ koronaviru. Oproti večerním údajům přibylo dalších 33 obětí. Poslední tři dny se denní počet obětí drží pod stovkou, za sobotu eviduje ministerstvo zatím 46 úmrtí. Zpětně ale tyto údaje obvykle ještě rostou.

Od březnového začátku epidemie se v Česku nakazilo 544.179 lidí, od té doby se vyléčilo 88 procent z nich. Aktuálně je nakažených téměř 58.700 lidí, většina z nich má mírný průběh. Počet hospitalizovaných se v posledních dnech výrazně nemění nebo mírně klesá. Podle posledních údajů ministerstva bylo v nemocnicích 4436 nakažených, stav 576 pacientů lékaři hodnotili jako těžký.

Oproti vrcholu druhé vlně pandemie koronaviru na přelomu října a listopadu se podařilo s pomocí tvrdých restrikcí běžného života i podnikání šíření nákazy zbrzdit, ale počty nakažených neklesají tak výrazně, jak vláda očekávala. Index PES se 13 dní po sobě držel na hranici 57 bodů ze sta, dnes stoupl o dva body. Velké rozdíly jsou mezi kraji. Celá země na základě rozhodnutí vlády funguje od čtvrtka podle pravidel třetího stupně, což umožnilo otevřít s omezenou kapacitou obchody, restaurace, hotely či provozovny služeb a uvolnily se další restrikce. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale označil situaci za křehkou a varoval před porušováním daných pravidel, jinak podle něj nelze vyloučit to, že by se opatření mohla zase zpřísnit.

V pátek byla pozitivní necelá čtvrtina ze všech provedených testů a tento ukazatel podle odborníků ukazuje vysokou virovou nálož v populaci. Počet testů za sobotu zveřejní ministerstvo dnes večer.

Výpočet skóre PES vychází z hodnoty reprodukčního čísla, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100.000 obyvatel v obecné a seniorské populaci. Podle výše skóre na škále 0 až 100, přičemž 100 je nejhorší, je země zařazena do jednoho z pěti stupňů.

Zvýšení rizikového skóre na 59 bodů uvádělo ministerstvo i v sobotu brzo ráno, později ale údaje upravilo kvůli započítání dalších testů ze čtvrtka, bez nich byl vyšší podíl pozitivních. PES tak zůstal na hodnotě 57. Hodnoty se nyní neaktualizují po půlnoci jako předchozí dny, ale až ráno.