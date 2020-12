Aktuální statistika covidu není úplná, ministerstvo ji doplňuje

Praha - Kvůli technickým problémům nejsou údaje o vývoji epidemie covidu-19 za sobotu úplná a ještě se budou měnit. Ministerstvo na webu uvedlo, že na opravě intenzivně pracuje a kompletní data zveřejní mezi 10:00 a 11:00. K dispozici nejsou nyní ani informace o rizikovém skóre protiepidemického systému PES, které se podle údajů dostupných kolem 07:00 k dnešku zvýšilo o dva body na 59. Později se na stránkách objevilo upozornění, že z technických důvodů nejsou data z laboratoří úplná a vizualizace PES není dostupná. Problémy se zveřejněním informací byly i v sobotu.

Podle neúplných údajů přibylo za sobotu v Česku 1772 případů covidu. Toto číslo se ale podle všeho po úpravách statistiky zvýší, protože oproti večerním údajům se změnilo jen o pár desítek případů. Index PES, podle něhož vláda určuje protiepidemická opatření, se předchozích třináct dní držel na 57 bodech. Třetí stupeň, v němž je nyní Česko, je dán v rozmezí od 41 do 60 bodů.

Zvýšení rizikového skóre na 59 bodů uvádělo ministerstvo i v sobotu brzo ráno, později ale číslo zpětně snížilo o dva body kvůli započítání dalších testů ze čtvrtka, bez nich byl vyšší podíl pozitivních. Ode dneška se hodnoty skóre PES aktualizovaly nikoli po půlnoci jako předchozí dny, ale až ráno s odůvodněním, aby se podobná situace neopakovala.

Výpočet skóre PES vychází z hodnoty reprodukčního čísla, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100.000 obyvatel v obecné a seniorské populaci. Podle výše skóre na škále 0 až 100, přičemž 100 je nejhorší, je země zařazena do jednoho z pěti stupňů. Dostane-li se index PES do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny.

Reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného člověka, se v posledních dnech pohybuje těsně pod hranicí jedna.