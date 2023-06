Skopeček: Úspory v rozpočtu na letošek musí být vyšší než 20 miliard Kč

Praha - Úspory v rozpočtu na letošní rok budou muset být vyšší než 20 miliard korun. V diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové to řekl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Zopakoval, že pokud by žádné úspory nepřišly, činil by deficit na konci roku 400 miliard Kč. Plnění rozpočtu se podle něj ve druhém pololetí bude vyvíjet lépe než v prvním. Schválený rozpočet počítá za celý rok se schodkem 295 miliard korun.

Rozpočtové úspory již v letošním roce chce premiér Petr Fiala (ODS) hledat především v provozu státu. Neměly by se naopak dotknout záležitostí "směřujících do budoucnosti", tedy například infrastruktury. Teprve v létě podle něj bude jasné, jak bude vypadat skutečné plnění letošního rozpočtu. Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 271,4 miliardy korun z dubnových 200 miliard korun. Je to nejhlubší rozpočtový deficit za prvních pět měsíců roku od vzniku Česka.