Skopeček má za nutné ukotvit inflační očekávání, dle ANO vláda situaci podcenila

Praha - Místopředseda Sněmovny a ekonomický expert vládní ODS Jan Skopeček považuje vzhledem k vysoké míře inflace za důležité ukotvit inflační očekávání a realizovat restriktivní měnovou i fiskální politiku. Napsal to ČTK. Podle bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je inflace způsobená externími vlivy, vláda by proto měla lidem plošně pomoci zejména s vysokými cenami energií.

Spotřebitelské ceny v Česku v květnu podle dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně stouply o 16 procent, růst tak dále zrychlil z dubnových 14,2 procenta. Nadále se zvyšovaly zejména ceny bydlení, potravin a pohonných hmot. Inflace zůstává nejvyšší od prosince 1993, kdy se ceny meziročně zvýšily o 18,2 procenta.

Skopečka nové údaje nepřekvapily, maximálních hodnot podle něj spotřebitelské ceny dosáhnou pravděpodobně v letních měsících. "Takto vysoká míra inflace vypovídá o skutečně hluboké nerovnováze v naší ekonomice, kterou jsme si vytvořili příliš uvolněnou měnovou politikou a extrémně vysokými rozpočtovými výdaji neodpovídající možnostem a výkonu naší ekonomiky," poznamenal.

Za jediná opatření, která jsou nyní možná, považuje vyšší úrokové sazby a restriktivní rozpočtovou politiku, čímž by se ukotvila inflační očekávání firem i jednotlivců, jež se podle něj "utrhla".

"Firmy vidí, že spotřebitelé stále akceptují vyšší ceny a nereaguji výraznějším snížením spotřeby. Sami spotřebitelé, kteří v době covidu tvořili rekordní úspory v bankách, zase utrácejí s úvahou, že v dalších měsících budou ceny ještě vyšší. To navíc povede z jejich strany k tlaku na růst mezd, což muže roztočit mzdovou a inflační spirálu," uvedl Skopeček. Náročný úkol a hlavní odpovědnost podle něj mají před sebou Česká národní banka (ČNB) i vláda.

Podle Babiše je inflace způsobená externími vlivy, vysokými cenami ropy, plynu, válkou na Ukrajině, emisními povolenkami a jde také o důsledek přerušení dodavatelských řetězců při covidu. Vzhledem k vysokým spotřebitelským cenám podle něj stát získává více peněz, které by měl vrátit lidem. ANO dlouhodobě navrhuje odpuštění DPH na energie, jako to učinila bývalá vláda ANO a ČSSD v listopadu a prosinci. Zastropovat by kabinet měl i ceny pohonných hmot, řekl dnes Babiš ČTK.

Kritizoval vládu, že nepomáhá lidem a že se vymlouvá na předchozí kabinet. Nesouhlasí ani s politikou ČNB, která dosud zvýšila základní úrokovou sazbu na 5,75 procenta a podle analytiků se dá očekávat v červnu další navýšení. "Mladé rodiny mohou zapomenout na hypotéky," řekl dále Babiš. Menší podniky, které nemají úvěry v eurech, pak podle něj nebudou konkurenceschopné.

"Je patrné, že vláda od začátku roku situaci hrubě podcenila. Žila mylně v předvolební rétorice a vsadila v inflaci na kartu ČNB, která vsadila na poptávkovou inflaci a zvyšování úroků, navzdory varování řady ekonomů, že jde o inflaci nákladovou," napsal ČTK místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček. Kabinet podle něj musí uvolnit trh práce a okamžitě udělat plošná opatření pro ztlumení cen energií a pohonných hmot. "Ideálně přes snížení poplatku za obnovitelné zdroje energie a daní," dodal.

Razantně zvyšovat úrokové sazby nemá velký smysl ani podle místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Jana Hrnčíře (SPD). "Je třeba se zaměřit na posilování kurzu koruny, aby se snížila cena dovozu. Řešením je také snížení DPH na energie, pohonné hmoty a základní potraviny," sdělil. Za dlouhodobě účinné řešení považuje odstoupení od Zelené dohody pro Evropu a systému obchodování s emisními povolenkami. "Zároveň je potřeba zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost České republiky," doplnil.

Bývalá ministryně financí a nyní šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová na twitteru upozornila na rychle rostoucí ceny potravin. Na 64,6 procenta zrychlil v květnu růst cen u mouky, na 42,1 procenta u polotučného trvanlivého mléka, na 33,8 procenta u vajec a na 51,9 procenta u másla. "Státy EU dávno pomáhají snižováním DPH a zastropováním cen. Jen (ministr zemědělství) Zdeněk Nekula čeká, až skončí válka," uvedla.