Skončily povinné testy ve firmách i školách, vláda chystá další rozvolnění

Praha - Epidemie koronaviru je v Česku na ústupu, skončilo povinné testování na covid v zaměstnání i ve školách a stát se chystá do začátku dubna zrušit většinu dosud platných omezení. Povinné zůstane zřejmě jen nošení respirátorů, ale v menší míře než dosud. Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala senátní veto a po mnoha hodinách jednání a obstrukcí schválila spornou pandemickou novelu. Spor ale zřejmě skončí před Ústavním soudem, kam se chce i kvůli způsobu projednávání obrátit opoziční hnutí SPD.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce, aby nejpozději 1. dubna skončila téměř všechna protikoronavirová opatření. Respirátory by mohly být povinné v menší míře než dosud, sám by je zachoval minimálně ve veřejné dopravě. Na jednání vlády chce příští týden předložit návrh postupného uvolňování opatření. Přál by si, aby lidé mohli v polovině dubna prožít Velikonoce, jako byli zvyklí před před pandemií.

Zároveň ale upozornil na to, že dál zbytečně umírají lidé s covidem kvůli chybějícímu očkování či posilující dávce. Příští týden by měla do republiky dorazit vakcína od firmy Novavax, která funguje na jiném principu než čtyři dosud používané očkovací látky. Zájem o očkování je ale v poslední době slabý. Pokud by mělo Česko vakcín přebytek, daruje je státům, které jich mají nedostatek.

Minimálně v prvních dvou březnových týdnech je tak podle ministra nutná obezřetnost. Do konce února podle něj bude narůstat počet hospitalizovaných, nehrozí ale zahlcení jednotek intenzivní péče. Stále je nutné chránit rizikové skupiny obyvatel.

Sněmovna dnes přehlasovala koaliční většinou senátní veto pandemického zákona. Novela zejména rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Uzákoní také zavedenou praxi nařizování karantény nebo izolace telefonicky či krátkou textovou zprávou. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že předlohu podepíše. SPD chce předlohu i způsob projednávání napadnout u Ústavního soudu.

I nynější sněmovní projednávání pandemické novely podobně jako její dřívější schvalování začátkem února provázely rozsáhlé obstrukce poslanců SPD. Debata o programu schůze kvůli nim zabrala i s nejvýše dvouhodinovými přestávkami skoro 31 hodin.

Podle Válka by například bez pandemického zákona nebylo možné proplácet PCR testy ze zdravotního pojištění bez indikace lékaře. Proplácení preventivních testů má skončit 1. března. Válek chce se zdravotními pojišťovnami jednat o hrazení jednoho preventivního PCR testu měsíčně.

Od soboty bude izolace nakažených covidem trvat sedm dní a lidé, kteří budou v kontaktu s nakaženým, nemusí nastoupit do karantény. Změna bude platit jen pro nové případy.

Firmám, živnostníkům i veřejným institucím dnes skončila povinnost pravidelného testování. Část společností chce pokračovat v testování zaměstnanců na koronavirus dál dobrovolně. Pozitivní antigenní samotest mělo podle ministerstva zdravotnictví za měsíc povinného testování ve firmách více než 169.000 lidí. Přes polovina z nich si výsledek potvrdila PCR testem, který se ve více než 84 procentech potvrdil.

Tento týden skončilo také testování ve školách. Od začátku roku odhalilo 38.343 žáků základních škol a 19.567 studentů středních škol s pozitivitou na koronavirus, kterou potvrdily PCR testy. Zaměstnanců škol bylo takto testováno 6903. Nejvíc žáků bylo pozitivně testováno v týdnu od 24. ledna, nejvíc učitelů a dalších zaměstnanců škol o týden později.

Šíření koronaviru v Česku podle statistických údajů v poslední době zpomaluje. V mezitýdenním srovnání klesá počet nově potvrzených případů desátý den v řadě. Ve čtvrtek testy prokázaly 15.517 nových případů, zhruba o třetinu méně než před týdnem. O čtvrtinu na 2910 případů klesl počet podezření na opakovanou nákazu novým typem koronaviru. Oproti předchozímu týdnu byl ale nižší i počet testů.

V nemocnicích bylo ve čtvrtek 3720 pacientů s prokázaným covidem, z nich 260 má těžký průběh nemoci. Oproti předchozímu čtvrtku ubylo přes 300 hospitalizací, zatímco počet pacientů v těžkém stavu stagnoval.