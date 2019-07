Skončila uzavírka mostu na Jižní spojce v Praze

Praha - Uzavírka lanového mostu na Jižní spojce v Praze, která začala v sobotu dopoledne, skončila podle plánů dnes ve 14:00. Větší dopravní problémy nezpůsobila. ČTK to řekla mluvčí pražské Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Most, po kterém vede jedna z nejvytíženějších silnic v Praze, byl uzavřen kvůli zátěžovým testům a měřením nosných lan nutným pro jeho údržbu a opravu. Další víkendová uzavírka mostu kvůli měření čeká řidiče za dva týdny.

Most se uzavřel v obou směrech pro veškerou dopravu půl hodiny před sobotním polednem. Objížďka vedla Švehlovou a Průmyslovou ulicí, kde kvůli tomu zvláště v sobotu odpoledne zhoustla doprava. Silný provoz byl podle Liškové po uzavření mostu také na Štěrboholské spojce, kde však dopravu navíc na několika místech komplikují práce na silnici. Jinak se podle TSK žádné významnější potíže v dopravě v okolí mostu nevyskytly. Řidiči se chovali zodpovědně, doplnila mluvčí firmy a poděkovala motoristům za trpělivost.

Obrnit trpělivostí se ale motoristé budou muset ještě jednou, a to o víkendu 3. a 4. srpna. V tyto dny bude lanový most na Jižní spojce kvůli diagnostice znovu zcela uzavřen stejně jako tento víkend od sobotních 11:30 do nedělních 14:00. Kromě toho je na mostě v úseku spojky, po kterém denně projede téměř 100.000 vozidel, od začátku července dopravní omezení ve dvou levých pruzích. Potrvá do 16. srpna.

Měření na mostě se týkají zejména 52 lan, která nesou tři střední zavěšená pole. Jejich celková délka je 3000 metrů, nejkratší lano měří 30 a nejdelší 90 metrů. Lana o víkendu snímala měřidla, která dokážou odhalit napětí lan i jejich úbytky kvůli korozi. Na mostě byly provedeny i zátěžové zkoušky, kdy na něj v noci najelo 16 nákladních aut, každé o váze zhruba 35 tun. Zkoušky technici ukončili už dnes po 12:00, potom ale ještě museli mimo jiné sbalit skoro 15 kilometrů kabelů použitých při měření.

Diagnostika za 25,6 milionu korun má odhalit slabá místa mostu a vliv počasí na konstrukci i vytvořit model nosnosti. Výsledky pomohou stanovit další postup údržby a oprav. Závěrečnou zprávu bude mít TSK v únoru 2020.

Lanový most je jedním z mladších pražských mostů, zprovozněn byl v roce 1997. V roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po několik dní uzavřen pro veškerou dopravu. Tehdy se tvořily dlouhé kolony. Komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku místo nedokončené části Pražského okruhu.