Skončila aukce pozůstalosti zpěváka Mercuryho, prodalo se vše

Londýn - Pozůstalost legendárního britského rockového zpěváka Freddieho Mercuryho se v několikadenní aukci vydražila za celkem 40 milionů liber (přes 1,1 miliardy korun). Během šesti samostatných aukcí se prodalo všech 1406 položek a téměř za všechny byla zaplacena vyšší než maximální odhadní cena. Podle agentury DPA to dnes oznámila londýnská aukční síň Sotheby's.

Prodal se například neonový telefon, který si Mercury pořídil v Mnichově. Vydražil se i prsten s onyxem a diamantem, který příteli věnoval zpěvák Elton John. U sběratelů uspěl také zpěvákův osobní minibar nebo 29 kočičích ozdob včetně dvou keramických japonských koček, píše server Radio X.

Nejdražší položkou bylo piano Yamaha vyrobené v roce 1973, na němž excentrický zpěvák skupiny Queen složil skladbu Bohemian Rhapsody. Prodalo se za více než 1,7 milionu liber (téměř 50 milionů korun) a jako jedna z mála položek zaostala za odhady odborníků. Naopak velkým překvapením byl hřeben na knír značky Tiffany, který vynesl 152.000 liber (4,3 milionu Kč).

Předměty pocházely z Mercuryho soukromého domu Garden Lodge v západním Londýně. Zpěvák je odkázal své dlouholeté přítelkyni Mary Austinové, která se však rozhodla naprostou většinu prodat. Vysvětlila to tím, že je čas tuto životní kapitolu uzavřít. Austinové, která byla Mercuryho snoubenkou, je dnes 72 let. Její rozhodnutí téměř vše prodat kritizoval kytarista skupiny Queen Brian May, podle něhož je to smutné, když budou "nejintimnější osobní předměty a písemnosti navždy rozprášeny".

Část výtěžku půjde na konta charitativních organizací Mercury Phoenix Trust a the Elton John Aids Foundation. Kupující na aukci pocházejí ze 76 zemí. Dražbě předcházela měsíc trvající výstava, kterou navštívilo 150.000 lidí, píše britský bulvární deník Express.