Skončenou výstavu Rembrandta ukazuje galerie ve 3D prohlídce

Praha - V Národní galerii Praha skončila výstava Rembrandt: Portrét člověka, která ale byla kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru od 27. prosince uzavřena. Nyní si výstavu, která se konala v paláci Kinských, mohou zájemci prohlédnout formou 3D 360° virtuální prohlídky zveřejněné na webu NGP, řekla ČTK mluvčí galerie Eva Sochorová.

Výstava připravovaná několik let se namísto na jaře otevřela až 25. září a měla trvat do konce ledna. Muzea, galerie a další kulturní instituce se v podzimní vlně uzavřely nejprve 15. října, pak se v omezeném režimu otevřely návštěvníkům 3. prosince. NGP tehdy prodloužila otevírací dobu až do 21:00 a lidé na díla slavného malíře stáli frontu. Vláda pak po 15 dnech muzea a galerie zase zavřela, několik výstav dostalo výjimku včetně Rembrandta. Trvala však jen krátce a 27. prosince se kulturní instituce opět zavřely. NGP se výstavu děl slavného malíře podařilo prodloužit do 21. března, vláda ale otevřít galerie dosud neumožnila. Výstava byla otevřena méně než čtvrtinu plánované doby.

Výstavu vidělo jen 26.629 návštěvníků, v některých dnech byla otevřena pouze na kapacitu 25 procent. V běžné době by výstava patřila k vrcholům sezony, podobné výstavy v ČR atakují stotisícovou návštěvnost.

Výstava v Praze představila řadu významných děl - malby, grafické listy a kresby, zapůjčené z významných světových i tuzemských muzeí a galerií, jako je například Metropolitní muzeum v New Yorku, Londýnská Národní galerie, madridské Prado, Rijksmuseum v Amsterdamu či vídeňská Albertina, i z českých sbírek, kdy díla poskytly Moravská galerie v Brně, Arcibiskupství olomoucké, Královská kanonie premonstrátů na Strahově i soukromí zapůjčitelé. Ústředním dílem výstavy byl jediný Rembrandtův obraz v českých sbírkách, Učenec ve studovně z roku 1634, který uchovává Národní galerie Praha.

Rembrandt van Rijn (1606 až 1669) byl nizozemský malíř, kreslíř, grafik a rytec. Je považován za jednoho z nejlepších malířů a grafiků západního umění. Slavným se stal již za svého života a záhy byl považován za největšího nizozemského malíře. Jeho dílo zahrnuje portréty, zejména autoportréty, a také krajiny a obrazy s mytologickými či biblickými tématy.