Školy ve většině krajů mají místa pro ukrajinské děti, někde mají oddělené třídy

Praha - Do mateřských, základních a středních škol po celé zemi v září nastoupí i desítky tisíc ukrajinských dětí. Některé z nich už do nich chodily v minulém školním roce poté, co opustily svou zemi po napadení ruskou armádou, pro část to bude premiéra. Přesné počty budou školy, samosprávy a ministerstvo školství upřesňovat v září. Ve většině krajů budou kapacity škol zřejmě dostatečné a děti tam začlení do běžných tříd. Tam, kde je míst málo, hlavně ve středních Čechách či Praze, vznikly speciální třídy a adaptační skupiny. O pomoci ukrajinským žákům a studentům v Česku přijel do Kyjeva jednat ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Sejde se i se svým ukrajinským protějškem Serhijem Škarletem.

Na nový školní rok se v Česku do škol zapsalo zatím kolem 57.000 žáků z Ukrajiny, řekl minulý týden Balaš. Původní odhad byl až 130.000, tedy víc než jeden celý ročník českých dětí. Přesnější počet bude jasný v září.

Pro lepší integraci uprchlíků do českých škol začaly na jaře fungovat adaptační skupiny, kde se ukrajinské děti mohly seznámit s českými reáliemi, poznat nové kamarády a učit se česky. Počet skupin od září klesne. Ministerstvo počítá s tím, že kurzy pro ně bude do prosince pořádat do 150 organizátorů, v červenci jich bylo asi 400. Kolik uprchlíků skupinami za půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu prošlo, úřad bude vědět po konci října.

Například v základních školách v Českých Budějovicích budou tvořit žáci z Ukrajiny jen zlomek. Školy ve městě navštěvuje přibližně 9500 dětí, z nichž přibližně pět set bude z Ukrajiny. Přesná čísla bude vedení města znát v druhé polovině září. Z pěti stovek ukrajinských dětí je třetina v takzvaných adaptačních třídách.

Do pardubických základních škol nastoupí na podzim asi 360 dětí z Ukrajiny. Zhruba polovina už do nich chodila v minulém školním roce. Ve městě chybí místa ve školkách.

Na základní a střední školy v Královéhradeckém kraji by mělo podle dat hejtmanství v září nastoupit zhruba 600 žáků. "Nepředpokládáme, že by nahlášený počet ukrajinských dětí měl způsobit kapacitní problémy ve školách v kraji," řekl ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Dostatek míst pro ukrajinské děti, žáky a studenty mají také mateřské, základní i střední školy v Plzeňském kraji.

V Libereckém kraji není zatím jasné, kolik ukrajinských dětí nastoupí 1. září do škol. V červenci jich bylo v kraji přihlášeno 2390, stále se ale hlásí další, jiné naopak odjely. Podle předběžných odhadů by ale kapacity základních a středních škol měly pro zájemce stačit, někde jsou připraveni kapacitu v případě potřeby navýšit. O něco horší je to s místy pro předškoláky, kde už před uprchlickou krizí místa pro děti často chyběla.

K výuce do základních škol ve Středočeském kraji by mělo od září nastoupit přes 6200 ukrajinských žáků. Tento počet zahrnuje děti, které budou pokračovat ve výuce z minulého školního roku, i nově přijaté po červnových zápisech. Skutečný počet ale bude přesnější až po začátku školního roku. V některých městech kvůli naplněným kapacitám vyčlenili pro ukrajinské děti samostatné třídy v jiných budovách, než kde sídlí běžné základní školy.

Na Vysočině bylo v minulém školním roce do mateřských a základních škol přijato 1630 ukrajinských dětí, pro nadcházející školní rok se k zápisům do základních škol dostavilo přes 400 dětí. Přijatých jich nakonec bylo do mateřských škol 156 a do základních škol 315, některé i mimo řádný zápis. "Už nyní ale víme, že některé rodiny v průběhu prázdnin měnily místa svého pobytu, takže v místě zápisu určitě do škol některé děti nenastoupí," uvedla krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Několik set ukrajinských školáků usedne na začátku září do lavic základních škol v Olomouckém kraji. Největší část z nich bude školy navštěvovat v Olomouci, kde počítají s nástupem zhruba 300 dětí. Počty se mohou na začátku školního roku ještě změnit, kapacita je zatím dostatečná.

Moravskoslezské základní školy většinou děti ukrajinských válečných uprchlíků začleňují do běžných tříd. Nevytvářejí pro ně třídy speciální. Podle učitelů se hlavně menší děti velmi rychle naučily základům češtiny a zvládají výuku s českým pedagogem bez větších problémů.

Některé školy hlásily kvůli začleňování uprchlíků už v uplynulém školním roce potíže s kapacitou. Zvláštní zákon v takovém případě umožnil základním školám zažádat o navýšení kapacity bez stanoviska hygieniků či stavebního úřadu až na maximum 34 žáků ve třídě a školkám na 28 dětí. Pokud by neměly místo v běžných třídách, mohou pro ukrajinské uprchlíky vytvářet i oddělené třídy.