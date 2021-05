Školy v přírodě asi budou od 31. května s PCR testy či antigenními testy

Praha - Školy v přírodě budou zřejmě povoleny od 31. května, jak již dříve avizovali zástupci vlády. Podmínkou pro účast na nich bude asi předložení negativního PCR testu z laboratoře, nebo antigenního testu ze školy. Výsledek PCR testu by neměl být starší než 72 hodin. Pokud škola používá antigenní testy, měla by zajistit otestování žáků v den odjezdu a potom každých 72 hodin na škole v přírodě. Vyplývá to z návrhu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, který má ČTK k dispozici. Návrh by měla dnes projednat vláda.

Ministerstvo zdravotnictví minulý týden poslalo ministerstvu školství návrh, který počítal pouze s možností předložení výsledku PCR testu. Ministerstvo školství s tím ale nesouhlasilo a žádalo o přepracování návrhu tak, aby podmínky zohledňovaly i pravidelné testování žáků ve školách. Tam se nyní žáci testují většinou jednou týdně antigenními testy, nebo jednou za dva týdny PCR testy. Antigenní testy ukážou výsledek na místě, ale jsou méně spolehlivé. PCR testy se vyhodnocují v laboratoři a jsou dražší. Stát pro školy zajistil antigenní testy. Pokud se rozhodly přejít na PCR testování, bude jim stát zpětně proplácet 200 korun za jeden test.

Podle aktuálního návrhu ministerstva zdravotnictví má být podmínkou účasti na škole v přírodě od 31. května do 30. června buď negativní PCR test ne starší 72 hodin, nebo antigenní test ve škole ze dne odjezdu. Při pobytu by škola měla zajistit frekvenci PCR testování jednou za týden nebo antigenního testování každých alespoň 72 hodin. Povinné testování bude moct nahradit asi podobně jako v jiných oblastech života také potvrzení o prodělání covidu-19 v uplynulých 90 dnech nebo doklad o odstupu nejméně 14 dnů od očkování. Všichni žáci by zároveň měli odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Ubytovací zařízení by podle návrhu ministerstva mělo poskytovat své služby současně jen účastníkům školy v přírodě. Pokud se v něm ubytuje víc skupin škol v přírodě, měl by provozovatel zajistit jejich oddělení. Zařízení by mělo být vybaveno tekutým mýdlem, jednorázovými ručníky nebo sušiči rukou a dezinfekcí na ruce u vstupu do budovy, u jídelny, na toaletách, v pokojích i ve společných prostorech. Pro případ, že by se mezi účastníky zájezdu vyskytlo onemocnění, by měl být vyčleněn samostatný pokoj pro izolaci nemocného, který by měl bezodkladně odjet domů. O dalším postupu by pak měli rozhodovat hygienici, kterým by škola předala seznam všech účastníků.