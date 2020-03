Školy v Česku zůstanou dnes zavřené

Praha - Žáci a studenti v Česku dnes nezasednou do lavic. Zavřít základní, střední i vysoké školy nařídila Bezpečnostní rada státu jako opatření proti šíření nového typu koronaviru. K nákaze se vyjádří Hospodářská komora ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Česká pošta. Potvrzených případů koronaviru v Česku za úterý přibylo o polovinu na víc než 60.

Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy vláda uzavřela na neurčito. Na zřizovatelích nechala uvážení chodu mateřských škol, mimořádné opatření se na ně nevztahuje. Doma zůstane asi 1,7 milionu dětí a mladých lidí, převážně žáků základních škol, kterých je zhruba 953.000. Z domova nebo v prázdných budovách škol by mělo pokračovat v práci asi 156.000 učitelů a akademických pracovníků.

Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi do deseti let, mají nárok na ošetřovné. Činí 60 procent základu příjmu a dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. Samoživitelům a samoživitelkám s potomky do 16 let se vyplácí až 16 dnů.