Školy se otevřou nejdřív v květnu, nakažených je 1236

Praha - Mimořádná opatření kvůli šíření koronaviru, která ochromují každodenní život i ekonomiku v Česku, pokračují. Omezení volného pohybu, zavření restaurací a většiny obchodů potrvá prozatím do 1. dubna, s otevřením škol se počítá nejdřív v polovině května. Vláda dnes schválila změny v maturitách a sérii opatření pro firmy a živnostníky, které jim v nynější tíživé situaci mají pomoci. Pokračuje zajišťování a distribuce ochranných prostředků pro zdravotníky, kromě dovozu z Číny se do výroby zapojují české firmy a vědci. Každý den přibývá kulturních a společenských akcí, které se ruší nebo přesouvají.

Testy zatím nákazu potvrdily u 1236 lidí, šest už se vyléčilo. Zhruba dvacítka lidí vyžaduje intenzivní péči v nemocnicích a několik z nich zůstává ve velmi vážném stavu. Pětadevadesátiletý pacient s nemocí COVID-19 a dalšími chronickými zdravotními problémy v neděli v pražské Nemocnici Na Bulovce zemřel, a stal se tak první obětí koronaviru v Česku. Hygienici uvedli, že muž se nakazil pravděpodobně v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN). Nakažení jsou také dva lidé, kteří s ním pobývali na pokoji, a dva zaměstnanci.

Kvůli koronaviru jsou od 11. března zavřeny všechny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, zpátky do lavic se žáci a studenti zřejmě nevrátí dřív než v polovině května či začátkem června. Ministerstvo školství ale nepočítá s tím, že by se kvůli tomu zkracovaly letošní letní prázdniny. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) oznámil, že maturity by se mohly konat tři týdny po otevření škol, pokud se tak stane do 1. června. Kdyby vyučování do té doby nezačalo, mohlo by se maturitní vysvědčení vystavit podle výsledků z posledních tří vysvědčení maturanta. Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nejdřív 14 dnů po otevření škol, studenti by je měli psát jen v jednom termínu.

Česko kvůli koronaviru uzavřelo hranice, výjimky mají jen takzvaní pendleři jezdící za prací do 100 kilometrů. Vláda rozhodla, že pokud chtějí nadále pracovat v zahraničí, mají si tam zajistit ubytování, podle doporučení na tři týdny. Po návratu pak budou muset počítat se čtrnáctidenní karanténou. Netýká se to lidí dojíždějící za prací do Polska a Slovenska.

Kabinet už podruhé v posledních dnech změnil pravidla, kdy mají v obchodech s potravami nakupovat výhradně senioři. Od středy to bude od 08:00 do 10:00, v menších prodejnách už ale takové omezení platit nebude.

Vláda také schválila návrh pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců, odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům od března do srpna či takzvaný kurzarbeit, při němž stát hradí zaměstnavatelům 50 až 80 procent výdajů na mzdy. Návrhy zákonů včetně změn v maturitách a přijímacích zkouškách v úterý projedná Sněmovna. Ministři kvůli ekonomickým dopadům šíření koronaviru také souhlasili se zvýšením schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.

Laboratoře dosud v Česku provedly přes 17.000 testů. Hygienici z Moravskoslezského kraje dnes uvedli, že chybovost rychlotestů na COVID-19 dovezených z Číny je kolem 80 procent. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) tyto testy odhalí protilátky viru, které se objevují v dostatečné míře tři dny po prvních příznacích. Nakažení lidé jsou ale podle ústavu infekční už dva nebo tři dny před objevením příznaků. Rychlotesty by se podle vicepremiéra a ministr vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) měly používat až v době, kdy jsou v těle protilátky, například při návratu lidí z nařízené karantény.

Jedním z opatření, které stát v boji proti nákaze zavedl, je povinnost vycházet na veřejnosti se zakrytým nosem a ústy. Ve městech na to dohlížejí strážníci i policisté. Například v Praze městská policie doposud přistihla zhruba 4000 lidí, kteří neměli roušku, šálu či jiné krytí obličeje. Téměř dvě tisícovky Pražanů porušily mimořádné opatření v hromadné dopravě.

Ministerstvo vnitra už za ochranné pomůcky proti koronaviru nového typu nakupované v Číně utratilo skoro tři miliardy korun. Týdenní spotřeba státu ve stavu epidemie přijde i s dopravou na miliardu korun, uvedl Hamáček. I po zavedení leteckého mostu stále chybějí respirátory nejvyšší třídy FFP3, policie a hasiči jich mají ještě několik tisíc. Začalo jejich stahování, ministerstvo je pošle do nemocnic. Zapojí se i české firmy. Ministerstvo zdravotnictví se už dohodlo s Českým vysokým učením technickým (ČVUT), které bude vyrábět respirátory metodou 3D tisku. Distribuci ochranných pomůcek i do nemocnic bude mít na starosti ministerstvo vnitro. Ministerstvo zdravotnictví za zajištění a rozdělování zdravotnického materiálu do svých zařízeních čelilo kritice.

V zemi se prakticky zastavil kulturní život, dopady potrvají ještě měsíce. Letos se například neuskuteční soutěž Pražského jara, o podobě tradičního festivalu vážné hudby se rozhodne během následujících týdnů. Přípravy na červencový Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary zatím i přes nouzový stav pokračují.