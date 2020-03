Školy se otevřou nejdřív v květnu, nakažených je 1236

Praha - Mimořádná opatření kvůli šíření koronaviru, která ochromují každodenní život i ekonomiku v Česku, pokračují. Omezení volného pohybu, zavření restaurací a většiny obchodů potrvá prozatím do 1. dubna, s otevřením škol se počítá nejdřív v polovině května. Česko za dobu své existence nečelilo takové zkoušce, jako je pandemie koronaviru, řekl dnes večer v projevu odvysílaném třemi hlavními televizemi premiér Andrej Babiš (ANO). Výjimečná opatření podle něj mohou trvat déle, než vláda očekávala. Kabinet dnes schválil změny v maturitách a pomoc pro firmy a živnostníky. Pokračuje distribuce ochranných prostředků pro zdravotníky, kromě dovozu z Číny se do výroby zapojují české firmy a vědci.

"Pandemii tak enormního rozsahu řeší celý svět a my, stejně jako vy, se na to teprve učíme reagovat. Proto nám, prosím vás, odpusťte dílčí chyby nebo problémy," uvedl premiér ve svém projevu. Celkově si ale podle něj Česko vede velmi dobře a situaci zvládne. Ostatní politici, z koalice i opozičních stran, ocenili v Babišově projevu poděkování dobrovolníkům a profesionálům napříč obory. Opozici ale chybělo vytýčení dalších plánů.

Testy zatím nákazu v ČR potvrdily u 1236 lidí. Z nemoci COVID-19 způsobované koronavirem se vyléčil sedmý člověk, muž z Japonska, který dnes opustil prostějovskou nemocnici. Zhruba dvacítka nemocných vyžaduje intenzivní péči a několik z nich zůstává ve velmi vážném stavu. V neděli v pražské Nemocnici na Bulovce zemřel pětadevadesátiletý pacient s COVID-19 a dalšími chronickými zdravotními problémy, a stal se tak první obětí koronaviru v ČR. Hygienici uvedli, že se nakazil pravděpodobně v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN). Nakažení jsou také dva lidé, kteří s ním pobývali na pokoji, a dva zaměstnanci LDN.

Kvůli koronaviru jsou od 11. března zavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Neotevřou se asi dřív než v polovině května či začátkem června. Ministerstvo školství ale nepočítá s tím, že by se kvůli tomu zkracovaly letní prázdniny. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) oznámil, že maturity by se mohly konat tři týdny po otevření škol, pokud se tak stane do 1. června. Při pozdějším otevření škol by se maturitní vysvědčení vystavilo podle výsledků z posledních tří vysvědčení maturanta.

Česko kvůli koronaviru uzavřelo hranice, výjimky mají jen takzvaní pendleři jezdící za prací do 100 kilometrů. Vláda rozhodla, že pokud chtějí nadále pracovat v zahraničí, mají si tam zajistit ubytování na tři týdny. Po návratu pak budou muset počítat se čtrnáctidenní karanténou. Netýká se to lidí dojíždějících za prací do Polska a Slovenska.

Kabinet už podruhé v posledních dnech změnil pravidla, podle nichž mohou v obchodech s potravinami nakupovat v určitou dobu výhradně senioři. Od středy to bude od 08:00 do 10:00, v menších prodejnách už ale takové omezení platit nebude. Další změna podle šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy vrátí do obchodů chaos.

Vláda také schválila pozastavení elektronické evidence tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců, odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům od března do srpna či takzvaný kurzarbeit, při němž stát hradí zaměstnavatelům 50 až 80 procent výdajů na mzdy. Návrhy zákonů včetně změn v maturitách a přijímacích zkouškách v úterý projedná Sněmovna. Ministři kvůli ekonomickým dopadům šíření koronaviru také souhlasili se zvýšením schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.

Podle novely zákona o pojistném na zdravotním pojištění může být veřejné zdravotní pojištění na konci letošního roku kvůli propadu příjmů i navýšení nákladů na péči v deficitu 40 miliard. V návrhu novely je uvedeno, že kvůli tomu klesne schopnost některých zdravotních pojišťoven řádně plnit závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb. Mohou nastat problémy na straně nemocnic a ordinací a může se snížit dostupnost péče.

Laboratoře dosud v Česku provedly přes 17.000 testů na koronavirus. Hygienici z Moravskoslezského kraje dnes uvedli, že chybovost rychlotestů na COVID-19 dovezených z Číny je kolem 80 procent. Podle Státního zdravotního ústavu tyto testy odhalí protilátky viru, které se objevují v dostatečné míře tři dny po prvních příznacích. Nakažení lidé jsou ale podle ústavu infekční už dva nebo tři dny před objevením příznaků. Rychlotesty by se podle vicepremiéra a ministr vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) měly používat až v době, kdy jsou v těle protilátky.

V úterý přiletí do Česka další dva letouny se zdravotnickým materiálem z Číny. Ministerstvo vnitra už za ochranné pomůcky proti koronaviru nakupované v Číně utratilo skoro tři miliardy korun. Týdenní spotřeba státu ve stavu epidemie přijde i s dopravou na miliardu korun, uvedl Hamáček. I po zavedení leteckého mostu stále chybějí respirátory nejvyšší třídy FFP3, policie a hasiči jich mají ještě několik tisíc. Začalo jejich stahování, ministerstvo je pošle do nemocnic. Zapojí se i české firmy. Ministerstvo zdravotnictví se už dohodlo s Českým vysokým učením technickým (ČVUT), které bude vyrábět respirátory metodou 3D tisku. Do konce týdne jich škola vyrobí 600 pro fakultní nemocnice a příští týden už bude ČVUT vyrábět asi stovky kusů denně.

Distribuci ochranných pomůcek, a to i do nemocnic, bude mít nově na starosti jen ministerstvo vnitra. Ministerstvo zdravotnictví za zajištění a rozdělování zdravotnického materiálu do svých zařízení čelilo kritice.

V zemi se prakticky zastavil kulturní život, dopady potrvají ještě měsíce. Letos se například neuskuteční soutěž Pražského jara, o podobě tradičního festivalu vážné hudby se rozhodne během následujících týdnů. Přípravy na červencový Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary zatím i přes nouzový stav pokračují.