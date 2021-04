Školy na Děčínsku se v pondělí možná neotevřou

Ústí nad Labem - Školy na Děčínsku by podle ústeckých krajských hygieniků měly zatím zůstat zavřené kvůli zhoršené epidemické situaci. Ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková dnes ČTK řekla, že požádá ministerstvo zdravotnictví o výjimku v rámci pandemického zákona. Čeští žáci by se jinak do škol měli vrátit od pondělí 12. dubna v rotačním systému. V Ústeckém kraji ve středu přibylo 640 potvrzených nákaz koronavirem, o 49 méně než před týdnem. Jde o nejnižší středeční nárůst od začátku února. Vyplývá to z informací, které ráno aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví.

"Rozhodně bychom chtěli, aby školy v okrese Děčín zůstaly zavřené," uvedla ředitelka. Bližší informace poskytne odpoledne, dodala. Rozvolnění se kvůli epidemické situaci možná odloží ještě ve Zlínském kraji.

Situace na Děčínsku je v kraji dlouhodobě nejhorší. Za uplynulých sedm dnů je tam 420 nově nakažených. Nejméně nákaz za posledních sedm dní v kraji přibylo podle ministerstva na Lounsku, 242.

Od začátku epidemie se v Ústeckém kraji podle ministerstva nakazilo novým typem koronaviru 114.540 lidí, 101.508 z nich se z nemoci vyléčilo. S onemocněním covid-19 nebo v jeho důsledku zemřelo 2198 lidí, ve středu osm.

Situace ve zdravotnických zařízeních se mírně zlepšuje. Volných je 25 procent kapacity na standardních lůžkách s kyslíkem a 17 procent lůžek pro pacienty, kteří potřebují umělou plicní ventilaci.

V kraji zdravotníci dosud aplikovali 119.348 vakcín proti covidu-19. Alespoň první dávku vakcíny zatím v Ústeckém kraji dostalo 81.518 lidí, z toho 37.830 už i tu druhou. Vakcínu proti koronaviru zatím v kraji dostalo jen zhruba deset procent z 821.000 jeho obyvatel.