Školy by se už plošně zavírat neměly, míní Plaga

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) nepředpokládá, že by se školy při případné druhé podzimní vlně epidemie nového koronaviru zavíraly plošně, jako tomu bylo nyní. Ministr dnes poslancům také řekl, že v červnu by se mohli vrátit na bázi dobrovolnosti do základních škol žáci druhého stupně. Mluvil také o otvírání speciálních škol.

Pokud by se na podzim epidemie vrátila, mohlo by se podle ministra stát, že se dostanou do karantény některé ze škol nebo spíš některé ze tříd. "Všechny kroky směřují k tomu, aby to potenciální vypnutí nebylo úplné, ale aby se soustředilo na oblasti nákazy," řekl.

Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března. Postupně se otevírají. Od 25. května se do nich budou moci vrátit žáci prvního stupně. Ve skupině jich bude smět být nejvýš 15.

V červnu budou moci do škol po menších skupinkách starší školáci. Plaga k tomu poznamenal, že tyto děti by se měly aspoň potkat. Už to nebude o vzdělávání, podotkl. Až do konce školního roku by měla být dominantní výuka na dálku, dodal ministr.

Od 25. května by se podle něho měly otevřít také speciální školy pro děti s vadami sluchu nebo zraku. V případě dětí s poruchami autistického spektra se vede debata o možném dobrovolném obnovení výuky k 25. květnu, nebo k 1. červnu, řekl. Plaga upozornil na to, že tyto děti mívají oslabenou imunitu a nemusí být očkované, proto by bylo nutné jasné přání rodičů.

Bod, v němž měl ministr informovat poslance o opětovném otevření základních škol, prosadila na program nynější schůze Jana Černochová z opoziční ODS. Nejkritičtěji vystoupil Václav Klaus mladší (Trikolóra), podle kterého se měly školy buď úplně otevřít, nebo měly zůstat zavřené. "Mezistav k ničemu kloudnému nevede. Přístup 'kdo nechce, ten nemusí' je politika ani ryba, ani rak," řekl. Plaga zdůraznil, že rozvolnění má nějaká pravidla a neurčuje je on, ale epidemiologové.

Poslanec ODS Martin Baxa se přimlouval za zvážení varianty plošnějšího otevření škol. Jan Hrnčíř (SPD) se pozastavil nad tím, že protože nejsou školní družiny, rodiče podle něho i tak musejí zůstávat s dětmi doma. V závěru debaty se dostali do slovní přestřelky Černochová s Jiřím Miholou (KDU-ČSL), který podle ní ve svém vstoupení opakoval podesáté záležitosti, o nichž se už mluvilo.

Sněmovna k Plagově informaci nepřijala žádné usnesení. Nikdo z poslanců nic nenavrhoval.