Školy by se měly podle Biše otvírat postupně od nižších stupňů

Praha - Školy by se měly začít otvírat postupně, nejprve mateřské školy a první stupeň základních. Bude k tomu třeba přijmout určitá ochranná opatření, například zajistit alespoň metrové rozestupy mezi žáky. V rozhovoru na serveru Blesk.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vyjádřil přesvědčení, že se žáci a studenti všech typů škol ještě před letními prázdninami ke standardnímu vyučování vrátí. Školy jsou zavřené od první poloviny března kvůli epidemii koronaviru.

Konkrétní plán pro otevírání škol by vláda podle Babiše měla představit po Velikonocích. "Diskutujeme o tom, že bychom začali od nižších stupňů," řekl. Podle něj je třeba přijmout řadu opatření k tomu, aby školy mohly opět začít fungovat. Kromě zajištění rozestupů mezi žáky zmínil rozfázování začátků vyučovacích hodin, zajištění dezinfekce a pravidelného mytí rukou nebo kontrolu symptomů nákazy koronavirem, včetně měření teploty.

Babiš věří, že se žáci studenti do škol vrátí před koncem školního roku. Podle něj to bude součást uvolňování současných restriktivních opatření. Nejprve by se podle něj měly otevřít obchody, nižší stupně škol by následovaly v další vlně. Babiš čeká, že k normálnímu životu by se Česko mělo vrátit do začátku června.

Premiér se ale zároveň odmítl vyjádřit k tomu, zda se budou moct konat letní tábory a soustředění. Podle něj nelze nyní situaci o prázdninách předjímat.

V souvislosti s plánovanými letními dovolenými Babiš řekl, že aktuální uzavření hranic kvůli epidemii může být i příležitostí pro podporu domácího cestovního ruchu. "Je to teď příležitost pro nás všechny soustředit se na turistický ruch v Čechách, možná vypsat nějaké programy, abychom doplnili kapacitu u nás doma," řekl. O tom, kdy by se mohly hranice otevřít, nechtěl spekulovat.

Většina školních poraden je zavřená, odklady chtějí řešit v létě

Vyšetření dětí k žádostem o odklad školní docházky se letos ve většině pedagogicko-psychologických poraden (PPP) budou dělat zřejmě i přes letní prázdniny. Poradny v Praze jsou nyní kvůli koronaviru zpravidla zavřené, i když dle doporučení ministerstva školství mohou fungovat v omezeném režimu. Služby chtějí začít opět nabízet, až skončí vládní nařízení omezující volný pohyb lidí. Přednostně by pak měly vyšetřovat děti, jejichž rodiče žádají o odklad školní docházky. Doporučení z poraden se letos budou moct do škol odevzdat až do konce srpna. Vyplývá to z informací na webech a od zástupců poraden, které oslovila ČTK.

Ministerstvo školství (MŠMT) kvůli šíření koronaviru doporučilo činnost poraden omezit tak, aby zajišťovaly jen nejnutnější služby. K těm zařadilo vyšetření k žádostem o odklad školní docházky a případně k doporučením pro úpravu podmínek při maturitách a přijímacích zkouškách na střední školy. Většina poraden v Praze ale nyní dle zjištění ČTK přerušila provoz nebo poskytuje jen konzultace po telefonu či internetu.

Například PPP pro Prahu 11 a 12 na svém webu informuje, že od 16. března 2020 do odvolání na základně mimořádných opatření vlády a z preventivních důvodů ruší poradenské služby s přímým kontaktem s klienty. "Při návratu do běžného provozu budeme nabízet náhradní termíny," píše. Podobné oznámení zveřejnily i PPP pro další městské části nebo třeba soukromá Pražská PPP. Omezeně dělá vyšetření soukromá poradna PPP STEP.

"My jsme od 30. března otevřeli poradnu v bezpečnostním režimu, který znamená, že se tu klienti nebudou protínat, takže tu bude vždy jedno dítě s rodičem," řekla ČTK zástupkyně ředitelky PPP STEP Martina Švandová. Poradna podle ní nyní dělá vyšetření v zásadě jen k odkladům či k žádostem o zařazení do speciální třídy. "Chodí tak asi tři klienti denně," uvedla.

Podle Švandové volá hodně lidí, kteří se dověděli, že poradna zcela nezavřela. Zařízení je ale musí odmítat. "My máme spoustu klientů, kteří se objednávali už v lednu či únoru a nejsou hotoví," řekla Švandová. Řada rodičů podle ní neví, že ministerstvo letos prodloužilo lhůtu pro odevzdání doporučení z poradny z konce května na konec srpna. Poznamenala zároveň, že zaměstnanci poradny budou mít i přes léto hodně práce, aby stihli k odkladům vydat všechna doporučení.

Zástupci uzavřené PPP pro Prahu 3 na webu nicméně uklidňují, aby se rodiče problémů z prodlevy neobávali. Vyzývají je, aby své dítě zapsali do základní školy a po znovuotevření poradny se telefonicky objednali na posouzení školní zralosti. "Po zahájení provozu budeme na základě doporučení MŠMT přednostně zajišťovat nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, a to zejména doporučující posouzení k odkladům povinné školní docházky, popřípadě doporučení k maturitním a přijímacím zkouškám," píše na webu PPP pro Prahu 6.

Zápisy do prvních tříd začaly ve středu a potrvají do 30. dubna. Letos se k nim musí přihlásit všechny děti narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014. Dle odhadů ministerstva je jich zhruba 111.500. Odklad školní docházky dostávalo v uplynulých letech vždy kolem pětiny šestiletých.