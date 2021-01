Školy budou v současném režimu pokračovat i příští týden

Praha - I příští týden budou školy pokračovat v současném režimu výuky. Na twitteru to dnes uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Aktuálně jsou otevřené pouze mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová už dříve řekla, že prioritou resortu je zejména co nejrychlejší obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků základních a středních škol. V lednu se to ale nestane.

"Školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu, který odpovídá stupni 5 matice opatření PES," napsal Plaga.