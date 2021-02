Školy budou i příští týden pokračovat v současném režimu výuky

Praha - Školy budou i v příštím týdnu pokračovat v současném režimu, kdy se většina žáků učí na dálku z domova. Kdy se žáci do škol vrátí, je zatím nejasné. Záviset to bude na vývoji epidemie covidu-19. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

"Školy budou i v příštím týdnu pokračovat v současném režimu. Kdy se budou moci vrátit žáci do lavic nelze v tuto chvíli předjímat, vše bude záležet na vývoji epidemiologické situace," řekla Lednová. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ostatní mají povinné distanční vzdělávání.

Úřad již dříve uvedl, že až to ministerstvo zdravotnictví umožní, měly by se podle něj jako první do lavic vrátit zejména závěrečné ročníky základních a středních škol, které čekají na jaře přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky. Ministr školství Robert Plaga (ANO) také v lednu hovořil o tom, že by se mezi prvními mohly otevřít malotřídní školy a měla by se obnovit praktická výuka pro studenty závěrečných ročníků vysokých škol.

Ministerstvo zdravotnictví v lednu připravovalo změny v protiepidemickém systému PES, podle kterých by se mohly závěrečné ročníky do lavic vrátit i při současném nejpřísnějším pátém stupni opatření proti covidu-19. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) měly změny platit nejdříve od začátku února. Kvůli stagnaci ve vývoji epidemie ale pak jeho úřad úpravy v systému odložil.

Plaga minulý týden uvedl, že návrat žáků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení. V řádu týdnů by se podle něj mohlo do škol vrátit víc žáků, pokud by se ve školství začaly využívat takzvané kloktací testy na covid-19. Ministerstvo zdravotnictví nyní na možnosti testování studentů pracuje a vše bude záležet na tom, jak se podaří vyřešit logistiku, řekl.

V každém ročníku je přibližně 100.000 dětí, středních škol je kolem 1200 a základních škol zhruba 4200. Třeba v případě středních škol, jejichž zřizovateli jsou většinou kraje, by podle Plagy na zajištění testování ve školách měla spolupracovat územní samospráva s centrálními složkami státu a případně Ústředním krizovým štábem.