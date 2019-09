Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli platům

Praha - Školské odbory dnes vyhlásily stávkovou pohotovost. Nedohodly se s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) na růstu platů. S nabízeným zvýšením nejsou spokojeny. Po jednání školské tripartity to řekl předák školských odborů František Dobšík. Plaga navrhl, aby si všichni učitelé od ledna přilepšili o 2250 korun. Dalších průměrně 1400 korun má putovat do odměn.

Průměrný příjem vyučujících v letošním prvním čtvrtletí činil 36.224 korun. Průměrná mzda v ČR byla ve stejném období 32.466 korun.

Odbory požadovaly původně zvýšení platů učitelů o 15 procent. Po jednáních pak s desetiprocentním přidáním, vše ale chtěly do základu výdělku. Ministr navrhoval růst tarifů o pět procent a zbývajících pět procent do odměn, poté přišel s pevnou částkou 1750 korun pro všechny. Dnes ji upravil na 2250 korun. Výraznější přidání pro pedagogy žádají ale i zaměstnavatelé.

"Je to politický signál, že dochází k nedohodě. Chceme nalézt řešení. Je to záležitost vlády. Uvidíme, jestli se jednání posunou ke zdárnému cíli," uvedl Dobšík. Dodal, že odbory jsou připraveny v případě nutnosti přerušit práci ve školách.

Platy zvyšuje svým nařízením vláda. O tom, zda odbory přistoupí ke stávce, by se rozhodly právě podle toho, jak o tomto nařízení vláda rozhodne. Návrh předpisu by měla projednávat v brzké době.

Plaga uvedl, že plošné přidání 2250 korun představuje 1,5násobek navýšení platů ostatních pracovníků veřejného sektoru. Jim se má základ výdělku od ledna zvednout o 1500 korun. Navrhovaným růstem Babišův kabinet plní své programové prohlášení, dodal Plaga. Vláda slíbila, že pedagogové by na konci volebního období měli pobírat 150 procent svého výdělku z roku 2017. Průměrný učitelský plat by tak měl podle Plagy činit minimálně 45.000 korun.

"My vnímáme to, že vláda naplňuje své programové prohlášení. Nicméně první věta začíná tím, že školství je prioritou této vlády. Jestliže je ta priorita taková, že průměrný plat učitele dosahuje maximálně 110 procent průměrného platu v ČR, tak musíme jasně říci, že to žádná priorita v podstatě není," řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Podotkla, že i výdělky v jiných oborech rostou výrazně.

Podle Plagy by se ve školství neměly zvedat jen tarify, ale i odměny a příplatky, aby ředitelé mohli lépe odměňovat kvalitnější učitele. Uvedl, že nadtarify učitelů tvoří asi 13 procent platů učitelů, zatímco u ostatních vysokoškoláků ve veřejném sektoru je to 25 procent. Dobšík řekl, že podle propočtu odborů by i při desetiprocentním navýšení tarifů měla v rozpočtu na příští rok zbýt zhruba miliarda korun, která by se mohla použít na růst odměn a příplatků. V současnosti by podle něj měly nadtarifní složky platu činit kolem 5000 korun.

Odboráři i zástupci zaměstnavatelů věří, že rozpočet na příští rok případně upraví ještě poslanci ve Sněmovně. Mohli by v něm přesunout do školství peníze na podporu učitelů.

Návrh rozpočtu počítá také s růstem platů nepedagogů ve školách, tedy například školníků či hospodářek. Od ledna by si měli meziročně polepšit zhruba o deset procent, řekl dnes Plaga. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich výdělky činily v průměru 19.359 korun. Původní návrh rozpočtu pro ně počítal s růstem o sedm procent pro dva roky za sebou. K rychlejšímu navýšení by mělo přispět plošné navýšení tarifů ve veřejné správě o 1500 korun a zrušení nejnižší platové tabulky, která se týká nejhůře placených míst.

Ředitelé škol podporují požadavek odborů na růst platů učitelů

Zástupci školských asociací podporují požadavek školských odborů na růst výdělků učitelů v příštím roce o deset procent v pevných základech platu. Zvýšit by se podle nich měly i odměny a příplatky, na ty by ale měly jít peníze navíc. Pro zlepšení situace ve školství, kde chybí učitelé, by podle ředitelů měly platy učitelů vzrůst celkem o 15 procent. ČTK to dnes řekli zástupci asociací ředitelů škol.

Školské odbory po dnešním jednání malé tripartity vyhlásily stávkovou pohotovost, protože se s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) nedohodly na způsobu růstu platů. Ministr původně navrhoval navýšení tarifů o pět procent a zbývajících pět procent do odměn, poté přišel s pevnou částkou 1750 korun pro všechny. Dnes ji upravil na 2250 korun. Odboráři ale považují za ústupek to, že netrvají na původně požadovaném patnáctiprocentním růstu. Z dohodnutých deseti procent, se kterými počítá návrh rozpočtu, chtějí dát všechno do tarifů.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka by navrhovaná pevná částka ministra znamenala navýšení tarifů v tabulkách zhruba o pět až sedm procent. To je ale podle Zajíčka málo, protože podobně porostou i platy v ostatních částech veřejného sektoru. "My potřebujeme zajistit pro učitele motivaci, a když někde lidé berou stejně jako v jiných složkách veřejné správy, tak my ty lidi nejsme do škol schopni dostat," řekl.

Zdůraznil, že obecně souhlasí s potřebou navyšovat odměny a příplatky, jak o ní hovoří ministr. Podle Zajíčka ale není možné vyhradit peníze z dohodnutých deseti procent navíc. "Ve chvíli, kdy bychom se bavili o 15 procentech, tak určitě podpoříme myšlenku deset procent tarif a pět procent do nadtarifní složky, ale bavíme-li se o deseti procentech, tak se bavme jen o tarifech," řekl. Podobně se vyjádřili i Hana Stýblová z Asociace ředitelů základních škol a Renata Schejbalová z Asociace ředitelů gymnázií.

"V současné době, kdy je nedostatek učitelů a vnímáme výši učitelského platu jako velmi motivující faktor, tak jsme se přiklonili k tomu, že by deset procent mělo jít do tarifu," řekla Stýblová s tím, že by navíc měly vzrůst i nadtarify. Zvýšení peněz na odměny je podle ní dlouhodobým požadavkem ředitelů základních škol.

Růst odměn vedle desetiprocentního navýšení tarifů podporuje i Schejbalová. Obává se toho, že by se peníze vyčleněné na nadtarify nemusely k učitelům nakonec dostat. Poukázala na to, že od příštího roku bude fungovat nový model financování škol a školy zatím nevědí, kolik procent na odměny a příplatky dostanou. Dovědět by se to od ministerstva školství měly na začátku roku.

