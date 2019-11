Školské odbory se dnes vyjádří ke středeční stávce - video

Praha - Školské odbory se dnes společně se zástupci asociací ředitelů škol vyjádří ke stávce, kterou chystají ve středu kvůli nesouhlasu s výsledky vyjednávání o růstu učitelských platů. O vyhlášení stávky ve školách rozhodli odboráři v pátek. Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové by měla být celodenní a školy by měly zůstat zavřené. Ty, které nestihnou včas informovat rodiče a děti, by podle ní mohly omezit svůj provoz. Podle ministra školství Roberta Plagy i premiéra Andreje Babiše (oba ANO) není vyhlášení stávky na místě, když platy učitelům porostou. ČTK bude z tiskové konference odborů od 11:00 vysílat živý videopřenos.

Odbory nesouhlasí s navrhovaným růstem základů platů učitelů, na kterém se domluvili Babiš a Plaga. Platy kantorů mají v příštím roce vzrůst o osm procent v tarifní složce, na pohyblivou složku platu půjdou dvě procenta z celkového navýšení. Odbory ale požadovaly navýšení tarifů o deset procent. Od konce září jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti.

Stávku podporuje vedení Pedagogické komory, opačný postoj má Asociace ředitelů gymnázií ČR. O jednání, nikoliv o konfrontaci, se snaží také Unie školských asociací ČR - CZESHA. Stávku podporuje většina krajských odborových organizací, vyjednávání o platech je podle nich nedůstojné.

Zmocnění vyhlásit stávku, pokud by vyjednávání o platech neskončilo úspěšně, schválilo předsednictvo odborů 11. října. V pátek vedení odborového svazu vybralo jako její termín 6. listopad.

Odbory dlouhodobě usilují o navýšení učitelských platů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. V letošním prvním čtvrtletí učitelé brali v průměru 36.224 korun, tedy kolem 112 procent průměrné mzdy.