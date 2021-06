Školské odbory odsoudily postoj Schillerové k novele zákona o učitelích

Praha - Školské odbory důrazně odsoudily odmítavý postoj ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) a vládních poslanců k návrhu uzákonění poměru učitelských platů k průměrné mzdě. Sněmovna schvalování návrhu v úterý již poněkolikáté odložila. Tentokrát si to vynutili opoziční Piráti a TOP 09 z obav, že by novela neprošla. Původně vládní novelu totiž přestali podporovat poslanci ANO. Proti novele byli i sociální demokraté a komunisté. Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka jde o zradu na učitelích a velké zklamání.

Novela o pedagogických pracovnících počítá s tím, že platy učitelů by se ze zákona zvýšily do roku 2023 minimálně na 130 procent průměrné mzdy, což Sněmovna schválila v lednu. Podle pozdějších senátních úprav, o nichž má dolní komora rozhodnout, by měl být nárůst postupný a zaručit učitelům do budoucna automatickou valorizaci platů. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v úterý poslancům řekla, že změna by znamenala zvýšení učitelských platů o 18,6 procenta a nárůst výdajů státu na tyto platy o 24 miliard korun, což by znamenalo škrty pro ostatní skupiny zaměstnanců placených z rozpočtu.

„Vyvolávání závisti v české společnosti a záměrné rozeštvávání jednotlivých profesí, je pro školské odbory nepřijatelné a důrazně ho odsuzujeme,“ uvedl Dobšík. Podle něj Schillerová úmyslně manipuluje s dopady do státního rozpočtu, protože je pro ni nyní návrh zákona finančně krajně nepohodlný. Průměrný plat učitele podle Dobšíka už nyní dosahuje 127 procent průměrné mzdy, takže podle něj zbývající procenta nemohou být tak enormní, jak uvádí ministryně.

Poslanci vládní koalice se podle odborářů uchylují k nejrůznějším průtahům a i nepravdám, aby svůj zákon pohřbili. "Zodpovědní a moudří politici, by si měli uvědomit, že pozitivní vývoj ve školství, který se nyní jednorázově jedno volební období povedl, by měl pokračovat, je to klíčová investice do budoucnosti ČR," upozornily školské odbory v tiskové zprávě.

Novela by měla také umožnit, aby na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli až tři roky učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Ministerstvo školství tak chce řešit nedostatek učitelů v některých oborech. Nesouhlasily s tím pedagogické fakulty a některé profesní organizace, proti byli i sociální demokraté a komunisté. Návrh označovali za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů.