Školské odbory chtějí prodloužení vánočních prázdnin a testování očkovaných

Praha - Školské odbory by kvůli covidu-19 uvítaly prodloužení vánočních prázdnin o tři dny, jak to navrhovala pětikoalice vznikající vlády. Jejich předseda František Dobšík proto dopisem vyzval ministra školství v demisi Roberta Plagu (za ANO) a kandidáta na ministra Petra Gazdíka (STAN), aby přehodnotili svou dohodu, že se prázdniny prodlužovat nebudou. Dobšík to dnes řekl ČTK. Podle něj usilují odbory také o to, aby se ve školách testovali i očkovaní a ředitelé dostali pravomoc nařídit karanténu. Debata o prodloužení prázdnin je podle Plagy i Gazdíka uzavřená. Otázka testování očkovaných a nařizování karantén je věcí ministerstva zdravotnictví, řekla ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Podle Dobšíka odbory apelovaly na Plagu a Gazdíka, aby znovu projednali možnost posunout začátek prázdnin z 23. prosince na 20. prosince. "Já si myslím, že kdyby to prodloužili o ty tři dny, tak že by to bylo přínosem pro zbrždění rozšiřování (epidemie)," řekl. Školské odbory podle něj nesouhlasí s tím, že mají být školy otevřené, když je velké množství žáků i učitelů nemocných nebo v karanténě. Učitelé jsou podle něj unavení ze suplování za nepřítomné kolegy i z konfliktů s rodiči, kteří se k opatřením staví odmítavě. "Stává se fenoménem, že si nespokojení rodiče vybíjejí zlost a frustraci na pedagozích," podotkl.

Nastupující vláda pětikoalice už dříve navrhla, aby se vánoční prázdniny prodloužily. Plaga a Gazdík se ale ve středu dohodli na tom, že začnou v původním termínu. Plaga s prodloužením nesouhlasil. Lednová dnes uvedla, že se jeho postoj nezměnil. Gazdík ze své pozice ustoupil, protože není jasné, kdy prezident jmenuje novou vládu. Podle něj je potřeba, aby rodiče věděli s předstihem, s čím mohou počítat. Ředitelé velkých nemocnic navíc upozornili na to, že v případě prodloužení prázdnin by jim v době vrcholící epidemie mohla chybět část personálu, který by musel zůstat s dětmi doma, řekl dnes Gazdík ČTK.

K šíření nákazy ve školách podle Dobšíka přispívá i to, že se testují jen neočkovaní. "Součást našeho apelu je proto také, aby v případě pokračování testování do toho byli zahrnuti všichni, tedy i očkovaní," řekl. Řešit by se podle něj mělo i trasování ve školách, které podle odborářů hygienici nestíhají. Ředitelé proto nyní posílají děti domů po domluvě s rodiči bez nařízení hygieny, uvedl Dobšík. Lepší by ale podle něj bylo, kdyby mohli i sami karanténu nařídit, a rodiče by tím získali nárok na ošetřovné.

Podle Lednové je nutné dotazy ohledně testování či trasování směřovat na ministerstvo zdravotnictví. Gazdík řekl, že o testování pro očkované je připraven v budoucí vládě usilovat. Problém s trasováním ve školách označil za fatální selhání současného vedení ministerstva zdravotnictví a premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).

Dobšík Gazdíkovi rovněž napsal, že by si odbory přály, aby nová vláda co nejrychleji znovu předložila novelu zákona o pedagogických pracovnících, jejíž schvalování v uplynulém funkčním období Sněmovna nedokončila. Podle Gazdíka by to měl být první zákon, který ministerstvo pod jeho vedením pošle do legislativního procesu.