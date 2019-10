Školské odbory budou jednat o případné stávce kvůli platu učitelů

Praha - Vedení školských odborů bude dnes jednat o případném vyhlášení stávky ve školách, a to kvůli růstu platů učitelů. Odboráři jsou od 24. září ve stávkové pohotovosti. S plánovaným navýšením platů pedagogů o deset procent sice souhlasí, ale požadují vše do základu výdělku. Ministr školství Robert Plaga (ANO) navrhuje, aby se čtvrtina peněz rozdělila na odměny.

Podle ministra by si učitelé měli od ledna přilepšit v průměru o 3600 korun. Plaga navrhuje, aby se tarif zvedl všem pedagogům stejně o 2700 korun. Zbývajících v průměru 900 korun by ředitelé měli na odměny. Odbory se obávají toho, že učitelé slíbené peníze v odměnách nedostanou. Předáci původně požadovali růst učitelských výdělků o 15 procent. S deseti procenty souhlasili, pokud vše poputuje do tarifů.

Požadavky odborů podpořili ředitelé gymnázií či asociace středních průmyslových škol. O růstu platů pedagogů jednala i tripartita. Také podle zaměstnavatelů by učitelé měli dostat přidáno víc.

Průměrný příjem učitelů v letošním prvním čtvrtletí dosahoval 36.224 korun. Odpovídal tak zhruba 106 procentům průměrné mzdy, která činila ve stejném období 32.466 korun. Vláda slíbila, že by pedagogové na konci volebního období, tedy za dva roky, měli pobírat 150 procent svého výdělku z roku 2017. Průměrný učitelský plat by měl být na 45.000 korun. Odbory požadují, aby učitelé vydělávali o 30 procent víc, než je celostátní průměrná mzda. Pokud by to platilo už nyní, v prvním čtvrtletí by měli v průměru 42.206 korun.