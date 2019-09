Školská tripartita bude jednat o rozdělení peněz na růst platů

Praha - O způsobu navýšení platů ve školství budou v úterý jednat školští odboráři a zástupci zaměstnavatelů s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Návrh rozpočtu na příští rok počítá pro učitele s růstem platů o deset procent, zatím ale chybí dohoda o rozdělení peněz mezi tarify a nadtarify. Zatímco ministr chce nechat část na růst odměn a příplatků, odboráři požadují všechny peníze do pevného základu platu. Pokud se nedomluví, chystají odbory po jednání briefing k případným protestním akcím.

Z desetiprocentního navýšení v rozpočtu podle Plagy vyplývá, že by učitelé měli v příštím roce dostat přidáno v průměru přibližně 3500 korun. Původně zamýšlel rozdělení peněz na pětiprocentní růst v tarifech a pět procent v nadtarifech, minulý týden ale navrhl, aby si každý učitel z celkové částky přilepšil stejně o 1750 korun. Zbytek by podle něj měl zůstat na odměny a příplatky tak, aby ředitelé mohli lépe odměňovat kvalitnější učitele, řekl.

Růst tarifů o pevnou částku by podle ministra byl výhodnější pro skupiny pedagogů, které nyní vydělávají méně. Jde podle něj například o nově nastupující učitele, o učitelky v mateřských školách či vychovatelky. Připustil zároveň, že by se po domluvě s odbory pevná částka v tarifech ještě mohla navýšit, ale jen mírně. Odbory s takovým rozdělením peněz nesouhlasí a avizovaly, že po jednání v úterý oznámí svůj postoj k případným protestům.

Podle předsedy školských odborářů Františka Dobšíka hrozí, že by se slibovaných deset procent navíc k učitelům nakonec nemuselo dostat. Ministerstvo si podle něj chce nechat v rozpočtu rezervu na nové financování škol, při kterém už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle odučených hodin. Nový model financování začne fungovat od ledna, už letos ale podle Dobšíka ministerstvo v souvislosti s jeho přípravou použilo část peněz určených na platový růst místo toho na vyrovnání rozdílů mezi školami v jednotlivých krajích. Školské odbory také poukazují na to, že platy rostou i v dalších částech veřejné správy a že vláda zároveň slíbila, že školství bude její prioritou.

Odbory dlouhodobě usilují o navýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná mzda v letošním prvním čtvrtletí činila 34.105 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 44.336 korun. Ve skutečnosti ve stejném období brali v průměru 36.224 korun, tedy kolem 106 procent průměrné mzdy.

Vláda se zavázala, že do roku 2021 zvýší průměrné výdělky ve školství minimálně na 150 procent úrovně z roku 2017, která činila dle statistik ministerstva školství 31.632 korun. Platy by tak měly vzrůst na zhruba 47.500 korun. Ministr slíbil, že se zvednou na alespoň 45.000 korun.

Podle vědců z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) se sice v letech 2017 a 2018 výrazně zvýšila úroveň učitelských platů, ve stejné době ale dynamicky rostly platy všech vysokoškoláků v nepodnikatelském sektoru. Pokud by byl průměrný měsíční učitelský výdělek v poměru k příjmům ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v ČR loni srovnatelný s průměrem zemi EU, musel by podle vědců dosahovat zhruba 53.000 korun.

Odbory a zaměstnavatelé budou s ministrem jednat také o platech nepedagogů ve školství, jako jsou školníci či hospodářky, kteří by si podle Plagy měli od ledna meziročně polepšit o zhruba deset procent. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich výdělky činily v průměru 19.359 korun. Původní návrh rozpočtu pro ně počítal s růstem o sedm procent pro dva roky za sebou. K rychlejšímu navýšení by mělo přispět zrušení nejnižší platové tabulky, která se týká nejhůře placených míst. Naopak výhled na rok 2021 tak podle ministra nově počítá s nižším růstem, zhruba o čtyři procenta.