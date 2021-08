Školní rok začne ve středu pro asi 1,4 milionu žáků testováním na covid-19

Praha - Ve středu začne nový školní rok. Do lavic po letních prázdninách usedne přibližně 967.100 žáků základních a 422.300 studentů středních škol. Do prvních tříd nastoupí kolem 110.300 žáků. Počet prvňáků i žáků celkově proti loňsku stoupne. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství. Školy zahájí školní rok testováním na covid-19. Výjimku z něj budou mít žáci a zaměstnanci škol, kteří mají doklad o očkování nebo o prodělané nemoci.

Prvního školního dne se už tradičně zúčastní i politici. Prezident Miloš Zeman navštíví Základní školu v Merhautově ulici v Brně. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zavítá do Základní školy Sadská na Nymbursku a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvítá žáky v nově otevřené gymnaziální třídě Střední průmyslové školy a Gymnázia Na Třebešíně v Praze 10.

Hned první školní den se žáci ve školách budou preventivně testovat na covid-19. Přivítání prvňáků se bude moci konat bez testů, počkají na ně do 2. září. Další termíny pro testování budou 6. a 9. září. Antigenní testy obstaral pro školy stát. Dvě stovky škol z přibližně 4200 základních a 1300 středních se rozhodlo zajistit si přesnější PCR testování, na které vláda vyčlenila 26 milionů korun z evropských peněz. Za jeden PCR test dostanou zpětně 200 korun.

Pokud se žáci nenechají testovat ani nedoloží jinak bezinfekčnost, budou muset nosit i při výuce roušku. Budou mít rovněž zakázáno cvičit v tělocvičně a zpívat. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenční výuky. Pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na 100.000 provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně. Zda budou v takovém případě pokračovat i omezení pro netestované, mimořádné opatření nyní neupravuje.

Školy jsou na zahájení školního roku podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka dobře připravené. Manuál s doporučeními od ministerstev zdravotnictví a školství i testy na covid-19 podle něj dostaly včas. "Nepředpokládám, že by někde byl nějaký zásadní problém," řekl.

Kolik učitelů je ve školách očkovaných, nevěděl. "Tato čísla nejsou nikde k dispozici," podotkl. Podle něj se ale nechala očkovat většina zaměstnanců škol, takže testovat se jich bude muset jen málo. "Já třeba ve škole mám jen asi dva nebo tři neočkované lidi," uvedl. Pracovníci si na rozdíl od žáků budou muset testy zajistit sami.

Do základních škol by podle ministerstva školství mělo chodit o 4800 dětí víc než loni, přičemž v prvních třídách by jich mělo být meziročně víc o 1700. Počet středoškoláků se má navýšit zhruba o 14.900. Přesná data budou k dispozici po vyhodnocení statistik asi během listopadu, sdělil úřad.

Například v Praze podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana usedne do lavic přibližně 14.500 prvňáků. Město je obdaruje balíčky s potřebami za 1,3 milionu korun bez DPH. V balíčku děti najdou mimo jiné stíratelnou tabulku, pastelky či sáček na přezůvky. Některé městské části také uspořádaly sbírky použitého vybavení, které dají k dispozici potřebným rodinám či azylovým domům.