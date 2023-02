Školní jídelny mohou ode dneška díky novelizované vyhlášce výrazněji zdražit

Praha - Školní jídelny mohou ode dneška díky novelizované vyhlášce o školním stravování výrazněji zdražit ceny pokrmů. Poplatky za hlavní jídla se mohou zvýšit až o 20 procent a poplatky za přesnídávky a odpolední svačiny o 30 procent proti cenám, které strávníci platili ještě v lednu. Jídelnám zdražení umožňuje vyhláška, kterou připravilo ministerstvo školství (MŠMT). Mnohé jídelny ale nyní nezdražují a v brzké době to neplánují, vyplývá z vyjádření jejich vedoucích pro ČTK.

Finanční limity na nákup potravin se ve vyhlášce o školním stravování naposledy zvýšily v září 2021, a to o 20 procent. Předtím platily od ledna 2012. Nynější navýšení limitů je podle úřadu nezbytné proto, aby zařízení školního stravování mohla i při současných rostoucích cenách potravin nadále dodržovat výživové požadavky na kvalitu jídla pro děti.

Ode dneška platné limity stanovují strop na oběd pro středoškoláky a školáky starší 15 let na 54 korun, dosud to bylo o devět korun méně. O tutéž částku narostla i možná nejvyšší cena za polední jídlo pro žáky ve věku od 11 do 14 let. Ti mohou nově za oběd platit až 50 korun. O tři koruny nižší je maximální částka stanovená pro úhradu oběda určeného sedmiletým až desetiletým dětem. Děti mladší šesti let mohou ode dneška platit až 36 korun, tedy o šest korun více než dosud.

Například v Praze se ceny za obědy v jídelnách nyní pohybují většinou mezi 30 a 40 korunami. Většina jídelen, které ČTK oslovila, se v únoru a v dalších jarních měsících zdražovat nechystá. K úpravě ceny přistoupily už dříve v tomto školním roce nebo v první polovině roku 2022. Třeba jídelna v ZŠ v Průhonicích zdražila obědy loni v září. Stejně postupovala i jídelna při ZŠ a MŠ U Santošky v Praze 5 a jídelna při ZŠ v Hloubětíně. S dalším zvyšováním ceny oběda se nepočítá, sdělili už dříve vedoucí a hospodáři jídelen Jan Martinovský, Světlana Kroužková a Jitka Synková. Naopak s tím, že si připlatí, musí počítat rodiče školáků stravujících se třeba v jídelně při ZŠ Kořenského v Praze 5.

V souvislosti se zdražováním stravy ve školách upozornila už dříve nezisková organizace Women for Women (W4W) na to, že letos nebude moci z finančních důvodů ve školní jídelně obědvat každé šesté dítě. V roce 2022 to přitom byl každý osmý školák. Organizace, která dětem poskytuje prostřednictvím projektu W4W: Obědy pro děti stravu zdarma, očekává další růst zájmu o své služby. Loni se W4W o obědy zdarma přihlásilo 18.765 žáků, letos by to podle organizace mohlo být až až 20.000 školáků.

Ministerstvo školství v reakci na zdražování avizovalo, že dá neziskovým organizacím na obědy pro školáky více peněz. Plánuje rozdělit 100 milionů korun, tedy o 40 milionů více než loni. Úřad podle své mluvčí Anety Lednové částku navýšil kvůli nárůstu cen potravin a energií. Cílem dotační výzvy úřadu je stejně jako v minulých letech podpořit školní stravování školáků, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci.