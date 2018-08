Praha - Start reformy financování regionálního školství se posune o rok. Mateřské školy také nebudou mít ani do budoucna povinnost přijímat i dvouleté děti. Poslaneckou novelu školského zákona, která změny předpokládá, dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad.

Pokud by předloha nebyla účinná, školky by musely zajistit místa i pro mladší než tříleté děti od roku 2020. Kritici povinnosti poukazovali na to, že tak malé děti by měly být v péči rodičů, na nedostatek míst v mateřských školkách v některých oblastech i na nedostatek personálu a na finanční zatížení obcí, které školky zřizují.

Poslanecká novela prakticky zachová nynější stav dobrovolnosti přijímání dvouletých dětí. Výslovně stanoví, že pro jejich přijetí do mateřských školek není právní nárok.

Start reformy financování regionálního školství se novelou oddálí na září 2019. Naplno začne fungovat podle předlohy od ledna 2020. Odklad má usnadnit náběh na financování podle počtu odučených hodin a vzdělávacích programů, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní.