Školky by se mohly otevírat po jednotlivých okresech, navrhne Babiš

Praha - Rozhodnutí o tom, ve kterých regionech se od pondělí otevřou mateřské školy, by mohlo vycházet z epidemické situace v jednotlivých okresech, nikoliv na úrovni celých krajů. Premiér Andrej Babiš (ANO) to navrhne vládě, sdělil dnes v pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDNES.cz. Definitivní rozhodnutí, ve kterých regionech školky od 26. dubna otevřou, oznámí ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pátek kolem 13:00. Už nyní je ale podle Babiše jasné, že se do školek vrátí děti v Karlovarském a Královéhradeckém kraji.

Ministr Arenberger po pondělním jednání vlády oznámil, že se od 26. dubna budou moci otevřít mateřské školy v krajích, kde je týdenní přírůstek nových případů nákazy covidem-19 pod 100 případů na 100.000 obyvatel. "Když se podívám na dnešní zprávu, tak samozřejmě už je jasné, že Královéhradecký a Karlovarský, že mateřské školky v pondělí jdou," řekl dnes Babiš.

Podle premiéra by se ale otevírání mateřských škol mohlo řídit epidemickými údaji z menších celků, než jsou kraje. "Já navrhnu ještě debatu, jestli bychom nešli až na okresy," řekl dnes Babiš. Díky tomu by se podle něj mohly otevřít i školky v některých částech Plzeňského a Středočeského kraje. "Například Plzeň-sever má 106 (nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní), Klatovy 120," uvedl premiér.

Podle mapy, kterou dnes na twitteru zveřejnila pražská hygienická stanice, měly k úterku pod 100 případů na 100.000 obyvatel mimo Karlovarský a Královéhradecký kraj také okresy Tachov a Domažlice v Plzeňském kraji a okres Semily v Libereckém kraji. Okres Plzeň-sever evidoval 101 případů, středočeský okres Nymburk 107 a okres Jičín v Královéhradeckém kraji 115 případů.

Definitivní rozhodnutí, které školky se od pondělí otevřou, bude oznámeno v pátek. "Ministr Arenberger vystoupí v pátek ve 13 hodin, kdy řekne které kraje, potažmo okresy, by do toho mohly naskočit," uvedl premiér.

Podle údajů, které dnes na twitteru zveřejnili hygienici, je nepříznivější epidemická situace v Karlovarském kraji, kde na 100.000 obyvatel připadá necelých 65 nových případů nákazy za posledních sedm dní. Následuje Královéhradecký kraj s necelými 79 případy na 100.000 obyvatel za týden. V Plzeňském kraji je to necelých 114 případů.

Vláda v pondělí rozhodla, že kromě klasických mateřských škol se v krajích s nízkým přírůstkem nákazy otevřou od 26. dubna i lesní školky a dětské skupiny. Děti ve školkách nebudou muset nosit roušky, nebudou se ani testovat na koronavirus. Platit to bude i pro předškoláky, kteří do školek docházejí už od minulého pondělí a testovat se teď musejí.