Školka v Rožnově p. R. je zavřená, učitelka má covid-19

Rožnov pod Radhoštěm (Vsetínsko) - Radnice v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku nechala uzavřít mateřskou školu v ulici 1. máje. U jedné z učitelek školky testy prokázaly onemocnění covid-19. Lidé, kteří se ženou přišli do kontaktu, jsou v karanténě. Školka se bude dezinfikovat, řekl ČTK starosta Radim Holiš (ANO). Na nákazu v zařízení upozornila Česká televize.

"Zachytilo se to brzo. Jedna učitelka je od včerejška (úterý) pozitivně testovaná. My jsme se dnes s paní ředitelkou dohodli na uzavření školky do odvolání. Čekáme na pokyny od hygieniků a podle těchto pokynů budeme dále postupovat," uvedl Holiš.

Několik lidí, kteří přišli s nakaženou učitelkou do styku, je podle něj nyní v karanténě. "My jsme měli informaci o několika lidech, které ještě nevytipovala ani hygiena. Z vlastní iniciativy jsme je požádali, aby dodržovali pravidla karantény. Bavíme se zatím o třech lidech. Postupně, jak se o nich dozvídáme, tak je budeme posílat na testování, abychom vyloučili šíření nákazy," řekl starosta.

Mateřskou školu nyní podle něj čeká dezinfekce. "Může to trvat jeden dva dny. Rodiče dětí, které školku navštěvují, jsme včera (v úterý) večer o situaci informovali. Týká se to 66 dětí. Co mám informaci od ředitelky školky, rodiče to přijali velmi dobře, chápou situaci a v Rožnově je klid," doplnil Holiš.

Podle údajů krajské hygienické stanice k dnešním 09:00 se ve Zlínském kraji od začátku epidemie nakazilo novým typem koronaviru 404 lidí. Nejvíce případů zaznamenali hygienici v regionu na Uherskohradišťsku, a to 156. Na Zlínsku jich evidují 144, na Vsetínsku 64 a na Kroměřížsku 40. Z nemoci covid-19 se v kraji dosud vyléčilo 366 lidí, tři lidé s ní zemřeli.