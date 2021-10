Školáky čekají na podzim asi další tři kola testování na covid

Praha - Školáky čeká během podzimu další testování na covid-19, pravděpodobně tři kola jako v září. ČTK to sdělil Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Kdy přesně se uskuteční, zatím ministerstvo neuvedlo. Neoficiálně se mluví o termínu kolem podzimních prázdnin, které budou ve středu 27. a v pátek 29. října. Žádnou oficiální informaci o termínu dalšího testování ve školách zatím nemá ani ministerstvo školství, řekl ČTK Ondřej Macura z odboru komunikace ministerstva.

"Další plošné screeningové testování ve školách se uskuteční na podzim, a to pravděpodobně ve stejném režimu jako v září, tzn. tři kola s možností volby PCR testů s finančním příspěvkem MŠMT," napsal Berka. Pokud se školy v září rozhodly pro využití antigenních testů, dodal jim je stát. Pokud chtěly přesnější PCR testy, musely si je zajistit samy, ministerstvo školství jim pak na ně přispívalo.

O tom, kdy a jak by se mělo testování ve školách znovu konat, podle Macury zatím neobdrželo žádnou oficiální informaci ani ministerstvo školství. "Resort (zdravotnictví) nicméně opakovaně upozorňujeme na to, že rozhodnutí musí být oznámeno s dostatečným časovým předstihem, tak, aby bylo možné zajistit distribuci dostatečného počtu testů do jednotlivých škol," řekl. Co se týče samotného režimu testování, ten si podle něj školy už vyzkoušely na začátku školního roku a byl většinou zcela bez problémů.

Tři kola testování školáci absolvovali po nástupu do škol na začátku září. Bylo potvrzeno 438 pozitivních případů, 290 na ZŠ a 148 na SŠ. Celkově bylo provedeno téměř 3,2 milionu testů. Záchyty případů nákazy koronavirem tehdy nerostly, v plošném testování se tedy nepokračovalo. Počty nových nákaz v Česku ale v poslední době stoupají, v úterý laboratoře odhalily 1108 nakažených. Je to nejvyšší nárůst od 18. května. Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného je 1,33. Zvyšuje se i tzv. incidenční číslo, tedy počet případů nákazy na 100.000 obyvatel za sedm dní, které je pro stát podkladem pro zavádění protiepidemických opatření. K dnešku stouplo na 49 případů.