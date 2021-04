Škola v Troubkách roušky po dětech nevyžaduje, antigenní testy má na výběr

Přerov - Základní a Mateřská škola Troubky na Přerovsku se rozhodla, že nebude po dětech v rozporu s nařízením ministerstva zdravotnictví žádat povinné nošení roušek. Absolvování výuky bez roušek má i značnou podporu rodičů, řekl dnes ČTK ředitel školy Petr Vrána. Školáci se nemuseli v pondělí ani povinně testovat, antigenní testování s výběrem ze tří druhů testů však zavedla škola opět dnes. Podle ředitele ze strany rodičů vyplynulo, že se samotným testováním potomků zásadní problém nemají. Situací ve škole se již zabývají hygienici, řešila ji i obec, zjistila ČTK.

Rozhodnutí o nutnosti testování dětí ponechal v pondělí ředitel školy na rodičích, rozhodl se tak na základě svého osobního přesvědčení. Rodičům vzkázal, že pokud by umožnil byť jen jedinému dalšímu dítěti přístup ke vzdělání, má tento jeho krok smysl. V pondělí se nechalo ve třech třídách školy otestovat 29 žáků, 18 test neabsolvovalo, někteří z nich se otestovali doma a tři žáci do školy nepřišli. "Dnes už se všechny přítomné děti testovaly, vedlo mě k tomu zjištění, že otázka testování žáků naši komunitu nijak zvlášť nerozděluje," uvedl ředitel školy. Škola dnes rodičům nabídla tři varianty testů. Nikdo z žáků nebyl pozitivní.

Naopak možnost absolvování výuky bez roušky měla u rodičů podle Vrány daleko větší podporu a zastání, jejich nošení je tak ve škole nadále dobrovolné. Ředitel argumentuje tím, že žáci mají mít i ve škole možnost dýchat čerstvý vzduch, třídy jsou pravidelně větrány, děti často chodí na školní zahradu. Nošení roušek po absolvování negativního testu považuje za zbytečné a ohrožující zdraví žáků. "Já nemohu vyžadovat po dětech něco, co podle mě ani nejsou schopny samy dodržovat. Měnili bychom se z učitelů na dozorce, nebyli bychom tak jejich partnery a průvodci vzděláváním, těmi, kterým mají důvěřovat," uvedl.

Testování, roušky a rotační výuka jsou podmínky, které umožnily, aby se od 12. dubna mohli žáci vrátit do lavic. Například ředitel waldorfské školy v Semilech Ivan Semecký, který umožnil v rozporu s nařízeními zapojit se do výuky i netestovaným dětem a ve třídách navíc nemusely mít roušky, přišel kvůli tomuto rozhodnutí o místo. Ředitel troubecké školy uvedl, že je připraven nést následky svého jednání, je však nadále přesvědčen o tom, že by se měly revidovat současné podmínky prezenční výuky. "Toto rozhodnutí ve mě zrálo poslední dva týdny, i přestože si uvědomuji riziko, že mohu přijít o místo. Mým cílem však bylo toto téma otevřít," dodal ředitel.

Olomoucká krajská hygienická stanice (KHS) podle její mluvčí Markéty Koutné již zahájila ve škole státní zdravotní dozor. Na jiných školách v kraji podobný případ hygienici nezaznamenali, řeka dnes ČTK Koutná. Situací se zabývala na začátku týdne na mimořádném zasedání i rada Troubek. "Rozhodli jsme o výzvě panu řediteli, aby dodržoval mimořádná opatření vydaná ministrem zdravotnictví," řekl dnes ČTK starosta Radek Brázda. Radnice zároveň zajistila testy ze slin. "Ode dneška se zase testuje, za nás to považujeme za uzavřené," doplnil starosta s tím, že osobně otázku roušek otevírat nebude.