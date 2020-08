Škola v Praze 12 bude uzavřená kvůli covidu

Praha - V Základní škole profesora Švejcara v Praze 12 bude začátek školního roku posunutý. Důvodem je nákaza covidem-19, která se potvrdila u dvou členů pedagogického sboru. Učitelé budou pravděpodobně 14 dní v karanténě, napsal na webu školy ředitel Ondřej Lněnička.

"Nejpravděpodobnější scénář je ten, že celý pedagogický sbor bude umístěn do karantény a začátek školního roku tak bude posunut," uvedl ředitel. Nevyloučil ale, že povinné opatření se bude týkat jen části pedagogického sboru.

Škola bude podle ředitele uzavřena v úterý 1. září. Další postup se upřesní podle závěrů krajské hygienické stanice.

Zřizovatelem školy v Mráčkově ulici je městská část Praha 12. V roce 2018 měla škola 26 tříd a navštěvovalo ji 643 žáků. Výuku zajišťuje asi 40 pedagogů.

V úterý 1. září začne ve školách v Česku nový školní rok s přísnějšími hygienickými pravidly proti šíření koronaviru. Některé školy už oznámily, že se kvůli karanténě neotevřou a výuka začne na dálku. Podle nedělního vyjádření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je takových škol do deseti.

Kvůli nákaze koronavirem zústanou zavřené například i dvě základní školy ve Zlínském kraji kvůli covidu-19 mezi zaměstnanci. Podle médií neotevře ani sportovní gymnázium v Kladně či základní škola v Pečkách na Kolínsku.

Do lavic by mělo letos poprvé usednout 107.800 prvňáčků. Celkem by do základních a středních škol mělo přijít 1,4 milionu žáků.