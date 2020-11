Skokani startují SP ve Wisle, čekají je v zimě tři vrcholy

Praha - Na můstku ve Wisle odstartuje páteční kvalifikací a víkendovými závody Světový pohár skokanů na lyžích. Češi jdou do sezony s třemi vrcholy v úvodu bez jedničky Romana Koudelky. V Polsku se představí kvarteto Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Filip Sakala a Vojtěch Štursa.

"Chtěli bychom ve Světovém poháru bodovat," přál si kouč František Vaculík. V minulé sezoně se podařilo do první třicítky pořadí dostat Koudelkovi a Poláškovi.

"Věřím, že nám to v zimě půjde, jak má, a budeme skákat, na co máme. A potvrdíme, že ještě patříme mezi elitu," řekl nositel slavného jména Sakala, jehož otec Jaroslav má medaile z mistrovství světa i olympijských her a v roce 1993 byl druhý v pořadí Světového poháru.

Nejlepší český skokan současnosti Koudelka plánuje návrat po zranění před Turné čtyř můstků. "V Engelbergu, který je týden před Vánoci. Pevně doufám, že tam budu stoprocentně fit," řekl. V sezoně cílí právě na německo-rakouskou sérii a na klasické MS.

Velký křišťálový glóbus obhajuje Rakušan Stefan Kraft. "Chci zase patřit k nejlepším a bojovat o vítězství a medaile na všech hlavních soutěžích," řekl sedmadvacetiletý skokan ze Salcburku, který musel v tréninku kvůli chronickým problémům se zády ubrat a má za sebou necelých sto skoků, což je výrazně méně než v minulosti.

Okruh jeho soupeřů se nemění. Bojovat bude s Němci, Slovinci, Poláky, které už druhou sezonu z pozice hlavního kouče vede Michal Doležal, či Nory.

Skokanům se nevyhnou bezpečnostní pravidla kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Budou testováni na covid-19 a v úvodu se budou mezi dějišti přesunovat společnými charterovými lety. "Je to jediná šance, aby se vše podařilo. Organizátoři závody chtějí a my chceme skákat," řekl šéf německého týmu Stefan Horngacher.

Novinkou v pravidlech je, že budou poprvé limitovány klíny do bot, a elitní seriál má nového ředitele. Po minulé sezoně skončil po osmadvaceti letech Rakušan Walter Hofer a funkci šéfa disciplíny převzal Ital Sandro Pertile.

K vrcholům sezony patří z minulé zimy přeložené mistrovství světa v letech na lyžích, které se za umělého osvětlení v Planici uskuteční už 10. až 13. prosince. Následovat budou začátkem roku zmíněné tradiční Turné čtyř můstků a únorový světový šampionát v klasickém lyžování v německém Oberstdorfu.