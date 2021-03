Skokani na lyžích hledají nového kouče, Vaculík po sezoně skončí

Praha - Skokany na lyžích povede do olympijské sezony nový trenér. Současný kouč reprezentace František Vaculík po nepovedené zimě na vlastní žádost skončí. ČTK informaci sdělil šéf skokanského úseku Jakub Janda.

"František Vaculík podal rezignaci na hlavního trenéra. Sezonu dojede a chceme, aby u skoku na nějaké pozici zůstal," řekl Janda, který před 15 lety získal jako dosud jediný český skokan velký křišťálový glóbus pro celkového vítěze Světového poháru.

Současná reprezentace ale v letošní zimě propadla. "Sezona byla tragická, to si řekněme na rovinu," přitakal Janda při pohledu na výsledky.

Kvůli problémům s kolenem prakticky neskákala tuzemská jednička Roman Koudelka a po operaci vazů věří v návrat. Z ostatních se ve Světovém poháru dostali mezi třicítku jen dva. Viktor Polášek je se čtyřmi body na 64. místě a Čestmír Kožíšek má body dva a je zatím na 72. pozici, ale ještě ji může vylepšit příští týden při finále SP při letech ve slovinské Planici, kam pojede jako jediný český skokan.

"Bohužel se tady za dvacet let zanedbala výchova mladých a my sklízíme ovoce," řekl Janda, který vede skokany na lyžařském svazu od dubna 2018. "Říkalo se, až skončí Matura, Janda, Hlava, těžko je někdo nahradí. A když se zraní Koudelka, bude to špatné. Nejhorší předpoklady se teď naplnily. Máme sice juniorského mistra světa Poláška, ale bohužel z něj momentálně nedokážeme vykřesat jiskru."

Příští rok jsou olympijské hry v Pekingu a do sezony zkusí tým pozvednout nový trenér. Otázkou je, zda bude z Česka, nebo ze zahraničí. "Díváme se všemi směry, ale sezona ještě neskončila a nevíme, kdo je na trhu volný," řekl Janda.

Faktorem budou i finanční možnosti úseku. Vzhledem k nevalným výsledkům je menší zájem sponzorů a firmy navíc šetří kvůli koronavirové krizi. "Zahraniční trenér není levná záležitost. Musíme si sednout a udělat finanční plán a pak se rozhodneme," řekl Janda. A doufal, že ke zlepšení tak nebo tak v další zimě dojde. "Věřím, že kam jsme se dostali, že to je úplné dno a už se od něj musíme odrazit," konstatoval.

Skokani hledají nového trenéra znovu po roce. Vaculík se ujal pozice loni v dubnu. Předtím je vedl David Jiroutek a po jeho lednovém odvolání do konce zimy Antonín Hájek. Poslední zahraničním koučem byl Rakušan Richard Schallert.

Trenéři českých skokanů na lyžích od roku 1993:

Luděk Matura (1993-94)

Jiří Raška (1994-96)

Pavel Ploc (1996-98)

Pavel Fízek (1998-2000)

David Jiroutek (2000-02)

Pavel Mikeska (2002)

Ján Tánczoš (SR/2002-04)

Vasja Bajc (Slovin./2004-06)

Richard Schallert (Rak./2006-09)

David Jiroutek (2009-14)

Richard Schallert (2014-18)

David Jiroutek (2018-2020)

František Vaculík (2020-2021)