Nižnij Tagil (Rusko) - Český skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil 23. místo v závodu Světového poháru v Nižním Tagilu. První dva body v sezoně získal v Rusku za 29. místo Čestmír Kožíšek.

Z vítězství se radoval Nor Johann Andre Forfang o dvě desetiny bodu před Polákem Piotrem Žylou. Vítěz předchozích dvou závodů z finské Ruky Rjoju Kobajaši z Japonska se tentokrát musel spokojit se třetím místem.

Koudelka postoupil do 2. kola ze 17. místa, místo útoku na vylepšení sezonního maxima, kterým je právě 17. místo z Ruky, si ale o šest příček pohoršil. Na úvodní skok 121,5 metru navázal pokusem o dva a půl metru kratším. Kožíšek proklouzl do finálové třicítky jako poslední, zaváhání jednoho ze soupeřů ho pak poslalo o místo výš.

Viktor Polášek, jenž jako třetí z Čechů prošel v Rusku páteční kvalifikací, skončil s pokusem dlouhým 115,5 metru na 42. místě a do druhého kola nepostoupil.

Forfang útočil v Nižním Tagilu ze třetího místa po prvním kole. Na úvodní skok dlouhý 135,5 metru navázal ve druhém pokusu 129 metry a díky lepším bodům těsně porazil Poláka Žylu. Vítěz kvalifikace skočil 133 a 131 metrů a zůstal druhý. Kobajaši, jenž v polovině závodu vedl po skoku 134 metrů, ve druhém kole čtyři metry ubral a na třetí vítězství v řadě nedosáhl.

Výsledky:

1. Forfang (Nor.) 264,4 b. (135,5+129 m), 2. Žyla (Pol.) 264,2 (133+131), 3. R. Kobajaši (Jap.) 262,0 (134+130), 4. Leyhe (Něm.) 252,9 (129,5+134), 5. Kraft (Rak.) 250,4 (132+131,5), 6. Johansson (Nor.) 244,6 (126+130,5), 7. Stoch (Pol.) 244,2 (123,5+129), 8. Zajc (Slovin.) 235,7 (131+123,5), 9. Granerud (Nor.) 234,4 (135+120), 10. Geiger (Něm.) 233,9 (121,5+128,5), ...23. Koudelka 218,0 (121,5+119), 29. Kožíšek 207,3 (122,5+119), 42. Polášek (všichni ČR) 96,5 (115,5).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 320, 2. Stoch 226, 3. Žyla 225, 4. Leyhe 185, 5. Forfang 175, 6. Wellinger (Něm.) 153, ...18. Koudelka 40, 27. Polášek 22, 33. Hlava 15, 47. Kožíšek 2.