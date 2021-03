Skokana Graneruda vyřadil z MS koronavirus, končí italská výprava

Oberstdorf (Německo) - Mistrovství světa v klasickém lyžování začíná výrazně komplikovat šíření koronaviru mezi jeho účastníky. Pozitivní test měl suverén dosavadní sezony Světového poháru ve skocích na lyžích Halvor Egner Granerud, pro něhož tím šampionát s největší pravděpodobností předčasně skončil. Další výskyt nemoci covid-19 ve výpravě oznámila také Itálie, která už má čtyři nakažené, proto z MS odhlásila kompletní reprezentaci.

Italové zaznamenali po dvou případech koronaviru ve skokanském týmu další dva pozitivní testy mezi členy delegace. Ti se ale podle vyjádření národního mužstva nepohybovali na žádném sportovišti.

"V zájmu zamezení dalšího šíření viru se italská delegace po konzultaci s vedením italského svazu a místními zdravotními úřady rozhodla, že se kompletně stáhne z mistrovství světa, aby ochránila další účastníky," uvedla Mezinárodní lyžařská federace FIS v prohlášení.

Horký medailový kandidát Granerud pozitivní test potvrdil na instagramu. "Necítím se úplně v pořádku, ale celkově vzato se mi vede dobře. Zřejmě to znamená, že pro mně mistrovství světa skončilo, a to je škoda," napsal Granerud z izolace. "Dělal jsem všechno možné, abych se nákaze vyhnul, ale i tak se to může stát," dodal.

Čtyřiadvacetiletý Granerud vyhrál v této sezoně jedenáct závodů SP a suverénně vede průběžné pořadí seriálu. Jako velký favorit přicestoval i na MS, v úvodním závodu na středním můstku se ale musel spokojit se čtvrtým místem. V soutěži smíšených družstev získal stříbro.

Kvalifikace mužů na velkém můstku je v Oberstdorfu na programu ve čtvrtek. O medaile se bude skákat v pátek.