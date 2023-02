Škody způsobené větrem vyčíslila liberecká zoo předběžně na tisíce korun

Liberec - Škody, které v pátek způsobil silný vítr v liberecké zoologické zahradě, její ředitel David Nejedlo předběžně vyčíslil na tisíce korun. Řekl to dnes ČTK. Vítr poškodil oplocení a zábradlí, popadané části stromů se již téměř podařilo uklidit. Zoo bude dnes přesto zavřená, očekávají se další poryvy větru. Řádění vichřice se stalo osudným jednomu z hříbat koně převalského, kterému spadlý strom způsobil tříštivou zlomeninu. Zoologové ho po konzultaci s veterinářem nechali uspat. Úraz by nebylo možné vyléčit. Ostatní zvířata jsou v pořádku.

"My jsme nechali zavřeno hlavně z důvodu předpovědi, protože ta předpověď v pátek večer, kdy jsme to tam odklízeli, hovořila o tom, že poryvy větru mohou být ještě v noci nebo teď dopoledne," řekl Nejedlo. Dalším důvodem jsou odklízecí práce popadaných částí stromů a větví. "Jsou hlavně ve výběhu u koně převalského a pak ještě v návštěvnické části u venkovního výběhu šimpanzů," doplnil ředitel s tím, že koně převalské chovatelé přesunuli do vnitřní ubikace.

Vítr poškodil jedno zábradlí a dva ploty. Jeden o délce asi pěti až sedmi metrů. Podle zjištění ČTK na místě bude zřejmě polámané stromy prořezávat ještě specializovaná firma.

Není to poprvé, kdy podobným způsobem vítr libereckou zoologickou zahradu zasáhl. Největší škody v liberecké zoo způsobil před 13 lety orkán Kyrill. Tehdy silný vítr porazil 15 vzrostlých stromů, které poničily vybavení zahrady i některé expozice. Bouře ale kácela stromy i v letech 2019 nebo 2020.