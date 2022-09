Škody po větrné smršti v Hraběticích starosta odhaduje na desítky milionů

Ostrava - Obyvatelé Hrabětic na Novojičínsku i dnes likvidují následky sobotní větrně smrště, která se prohnala touto místní částí Jeseníku nad Odrou. Starosta Tomáš Machýček (Venkov 2018) ČTK řekl, že očekává, že škody budou v řádu desítek milionů korun. "Bylo to stejně rychlé jako nečekané," řekl k sobotnímu dění starosta, situaci přirovnal k bleskovým povodním z roku 2009. Obec nechala do lokality přistavět kontejnery, aby lidé mohli vyhazovat popraskané střešní tašky a další odpad.

"Díky hasičům se podařilo vcelku rychle situaci stabilizovat. Přikryly se střechy, doházely se tam tašky a podobně. Samozřejmě ty následné škody, které tam jsou, jako parozábrany a podobně, tak budou lidé řešit s pojišťovnami, takže to bude ještě takový běh na delší trať. Ale momentálně ten základ, si myslím, že je v pořádku. Lidé mohou bydlet ve svých domovech. Nejdůležitější je, že se při té hrůze nikomu nic nestalo," uvedl starosta. Dodal, že lidé jsou v místě hodně semknutí a vzájemně si pomáhají.

Následky větrné smršti hasiči v Hraběticích pomáhali likvidovat od sobotního odpoledne až do večera. Silný vítr poničil střechy, kapličku a lámal stromy. Na místě, kde jsou zhruba dvě desítky domů, pracovalo sedm hasičských jednotek.

Podle starosty byl poškozen téměř každý dům. Nejvíce vítr ničil střechy nebo ploty či vyvracel stromy. "Těch škod je tam opravdu dost. Bylo to stejně rychlé jako nečekané, tady v Jeseníku jsme o tom ani nevěděli, to bylo opravdu jenom lokální přímo v těch Hraběticích. Bylo to úplně to samé, jako když v roce 2009 přišly bleskové povodně. Taky to bylo zničehonic a za hodinu a půl bylo v obci 'vymalováno'," podotkl Machýček.

Hrabětice se nacházejí asi kilometr od Jeseníku nad Odrou jihozápadním směrem ve zvlněném terénu u silnice z Jeseníku nad Odrou do Bělotína.