Škody po úterní bouři dosáhnou v K. Varech desítek milionů korun

Karlovy Vary - Škody po bouřce a intenzivním dešti, které zasáhly v úterý odpoledne Karlovy Vary, budou v desítkách milionů korun. Dnes od rána pokračuje likvidace následků úterní bouře, odstraňují se popadané stromy i bahno z ulic. Nejhorší škody ale napáchala voda v ulicích Moravská a Vyšehradská v lázeňském centru, kde s sebou vzala i velkou část dlažby. Město chce do budoucna změnit technologii pokládky dlažby v těchto strmých ulicích, aby předešla podobným škodám. Novinářům to dnes řekl náměstek primátorky Karlových Varů Tomáš Trtek (ANO). Památkáři odmítají, že by jejich požadavky mohly za způsobené škody.

"V současné době přesné odhady škod nemáme, ale určitě se bavíme v řádech desítek milionů korun," uvedl Trtek. Kompletně zničená je podle něj Moravská ulice včetně podloží. Stejně tak je zničená i rekonstruovaná Vyšehradská ulice a také minulý týden dokončená stezka F. X. Šaldy. "Voda podemlela živičný povrch a bude se muset položit znovu," řekl ke škodám na stezce Trtek.

V Moravské a Vyšehradské ulici se začaly škody uklízet v úterý vpodvečer. Technika shrnula vyplavený štěrk a kostky, na spodním konci Moravské tak vznikla několikametrová halda štěrku. Dnes se už provizorně zaváží vymleté jámy ve vozovce tak, aby ulicí mohla jezdit auta, zásobování místních hotelů i auta hotelových hostů. Dopravu tam řídí strážníci.

Úterní bouřka a déšť ale ukázaly, že památkáři požadované ukládání lehké dlažby jen do štěrku je v těchto místech nevhodné. Podle Trtka tak bude město usilovněji trvat na tom, aby se dlažba ve strmých ulicích ukládala buď do betonového podloží nebo se alespoň spáry dělaly z cementovo-štěrkové směsi.

Že by za škody mohly požadavky památkové péče, ale památkáři z územního pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti odmítají. "V projektu, který NPÚ posuzoval, byly navrženy velkoformátové dlažební kostky, které v průběhu realizace investor změnil na dlažbu menšího formátu, nevhodnou do tak prudkého svahu. Po celou dobu stavby bylo upozorňováno na špatnou kvalitu pokládky a spárování, a to i ze strany veřejnosti," uvedl dnes v prohlášení NPÚ Loket. Před rekonstrukcí byla podle nich dlažba v ulici položena 50 let do písku a nevyplavila se.

"Památková péče neodpovídá za kvalitu provedení stavby. Tuto odpovědnost nese projektant a dodavatel. Na rozhodnutí investora pak je, zda takovou stavbu převezme a zaplatí," uvedli památkáři.

Moravská ulice se rekonstruovala za zhruba 40 milionů korun před třemi lety. Vymílání spár a posunu dlažebních kostek mělo zabránit skládání dlažby do oblouků, které měly lépe vzdorovat náporu vody. Jenže se ukázalo, že to není dostatečné. Třetí ze strmých ulic ve svahu, Kolmá ulice, zůstala po úterním náporu dešťové vody bez vážných poškození. Je tam původní dlažba složená z větších a těžších dlažebních kostek. Ty vodě odolaly.

V době od 16:00 do večera hasiči v Karlovarském kraji zasahovali na více než 80 místech. Téměř polovina zásahů připadá na Karlovy Vary. Na odstranění následků bouřky se podílelo 31 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.