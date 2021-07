Škody po tornádu na krajském a obecním majetku jsou za 1,5 miliardy

Brno - Škody po červnovém tornádu na majetku Jihomoravského kraje jsou 800 milionů korun, na obecním 721 milionů, vyplynulo ze zpřesňujících posudků. Škody celkově budou podle odhadu nižší než 15 miliard korun. ČTK to dnes řekl náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL). Škody na majetku kraje se dosud odhadovaly zhruba na půl miliardy korun, celkové škody na 15 miliard s tím, že zřejmě porostou. Posudky kraj zašle vládě.

"U celkových odhadů dojde k nějakému snížení, ale dosud nevím k jakému. Ale bude to méně než těch 15 miliard," uvedl Zámečník.

Poškozeno bylo mimo jiné 14 krajských objektů a asi 100 obecních, v tomto případě ale například třeba i kapličky či hřiště, kde byly škody nízké. Proto je nepoměr mezi počtem obecních a krajských objektů a výší celkové škody.

U obecních budov určovali škodu znalci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Dokumenty bylo nutné odevzdat kraji do dnešního dne, protože následující týden by měla vláda jednat o finanční pomoci obcím, a to mimo jiné právě na základě soupisů znalců. Kraj je tak bude vládě zasílat. Mezi budovami, které znalci hodnotili, byly nejen školy, obecní úřady a sokolovny, ale také třeba kostel nebo márnice. Nejvíce zasaženou obcí byla podle znalců Moravská Nová Ves. Zámečník uvedl, že škody na obecním majetku jsou v tomto případě vyčísleny na asi 260 milionů korun.

Stovky milionů škod hlásí také některé firmy. Pojišťovny mají nahlášeno z bouřek, vichřic a tornáda, které zasáhly ČR v červnu a v červenci, 33.657 škod za 4,67 miliardy korun. Poškozeno tornádem bylo poslední červnový čtvrtek také asi 1200 domů, z toho necelých 200 muselo jít k zemi. Šest lidí přišlo o život.