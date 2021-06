Škody na jihu Moravy kraj odhaduje na 15 miliard, budou ale vyšší

Brno - Kompletní škoda v obcích na Břeclavsku a Hodonínsku zasažených bouřemi se zatím dostala na 15 miliard korun. Novinářům to dnes po jednání krizového štábu kraje v Podivíně řekl hejtmanův náměstek Jan Zámečník (KDU-ČSL). Částka obsahuje škodu na majetku kraje a obcí, ale i na majetku lidí. Podle Zámečníka však není konečná a bude stoupat.

Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) jel dnes do Prahy jednat s vládou o finanční pomoci. Kraj očekává dva dotační programy, ze kterých by mohli čerpat peníze poškození lidé, ale i samospráva.

Zasažené obce by měla v úterý podle Zámečníka navštívit ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). "Očekáváme dva dotační tituly. Jeden pro kraj a obce a druhý pro občany. První odhady hovoří o škodě 15 miliard na celém území ve veřejném, soukromém i průmyslovém sektoru. Je to ale hrubý odhad, na spoustě míst jsme se zatím nikam nedostali," řekl Zámečník.

Bouřky ve čtvrtek večer zničily 1200 domů, ale také domov seniorů nebo školy. Vyžádaly si šest životů. Součástí bouřek byly kroupy o velikosti míčků a tornádo o síle přes 200 kilometrů za hodinu.

Lidé věnovali přes 700 milionů

Do sbírek na pomoc jihomoravským obcím, jež ve čtvrtek poničilo tornádo, poslali lidé k dnešnímu ránu přes 700 milionů korun. Nejvíce peněz zřejmě vybrala Diecézní charita Brno. Po 9:00 měla na účtě 172 milionů, o hodinu později je to již 189 milionů korun. Částka roste také Nadaci Via, která dosud vybrala přes 164 milionů. Zástupci několika neziskových organizací a nadací se dnes odpoledne sejdou a domluví se na koordinaci rozdělování peněz, řekla ČTK za Nadaci Via Hana Sedláková.

Sbírky spustilo už ve čtvrtek večer několik organizací. Část peněz plánují uvolnit v nejbližších dnech na okamžité potřeby obyvatel zasažených obcí, což jsou především Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice. Člověk v tísni dosud vybral přes 90 milionů korun, které kromě v jihomoravských obcích pomohou také na Lounsku, kde bouře výrazně poničila obec Stebno. Tým Člověka v tísni se také o víkendu spolu s Charitou, Červeným křížem či Adrou připojil k mapování škod, aby zjistili, čeho je na místě nedostatek a co je potřeba.

Červený kříž zatím vybral 57 milionů korun. Část vyčlenil na okamžitou pomoc, další rozdělení bude koordinovat se starosty postižených obcí. "Rozsah této tragédie je veliký a následky se budou likvidovat dlouhodobě. Částky i u ostatních sbírek jsou opravdu velmi vysoké," poznamenala Miroslava Jirůtková z Červeného kříže.

Přes organizaci Adra lidé přispěli 26 miliony korun. "V příštích dnech budeme dělat monitoring v domácnostech a do konce týdne chceme darovat desítky až stovky tisíc," uvedla Miroslava Illetšková z Adry.

Na stránkách donio.cz posílají lidé peníze přímo konkrétním rodinám. Přes pět milionů věnovali již na pomoc Mackovým z Moravské Nové Vsi, jejichž dcera se v době tornáda vracela autobusem z Hodonína a utrpěla těžké zranění. Bouře také poničila dům rodiny, kde zároveň provozovali prodejnu potravin.

Přispívají také podnikatelé. Například Nadace Karel Komárek Family Foundation věnovala 150 milionů, které v prvním kole pomohou zaměstnancům a rodinným příslušníkům společnosti Moravské naftové doly.

Moravská filharmonie Olomouc se rozhodla věnovat poničeným obcím výtěžek 106.760 korun ze vstupného ze sobotního venkovního koncertu. "Open air koncerty, které v této době pořádáme, představují pro Moravskou filharmonii jakési pomyslné nadechnutí se po těžké době koronakrize. Toto období jsme překonali také díky našim posluchačům a příznivcům, kteří v minulých měsících sledovali naše on-line koncerty. I my bychom nyní chtěli přispět podporou tam, kde to je potřeba," uvedl ředitel filharmonie Jonáš Harman.