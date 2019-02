Praha - Ačkoli kapitána Slavie Milana Škodu mrzely promarněné příležitosti bezbrankovou remízu s fotbalisty Genku bere. I belgický soupeř měl totiž v úvodním utkání 2. kola Evropské ligy své příležitosti a pro odvetu je důležitější, že Slavia neinkasovala, než že sama neskórovala.

"Raději bychom vyhráli, ale zápas to byl rozjetý tak, že to mohlo spíše skončit 2:2. Takže je lepší, že to skončilo bez branek, protože to je do odvety lepší výsledek," řekl novinářům Škoda. "Odveta je otevřená. I takhle bychom tam museli dát gól. Remíza 0:0 není do odvety úplně špatný výsledek. Musíme se tam ještě více tlačit do zakončení," dodal.

Sám se do zakončení několikrát tlačil už doma. Nejprve v první půli trefil tyčku poté, co se na velkém vápně s míčem otočil a dostal prostor na střelu. "Hodil jsem si to do strany a byl jsem překvapený, že jsem tak volný. Využil jsem toho, ale bohužel jsem to netrefil ideálně," popsal.

Ve druhé půli si pak dvakrát naběhl na centr na přední tyč. Nejprve na přihrávku Petera Olayinky a následně na pas od Vladimíra Coufala. Vždy ho ale vychytal dobře postavený brankář Daniel Vukovic.

"Měli jsme tam dost šancí, je to o lepším řešení a při těch mých šancích i o štěstí. Byla tam pěkná akce, kdy mi to dával Olie (Olayinka) na přední tyč, já to trefil dobře, ale bohužel jen do prostoru, kde stál gólman. Tam je to o tom štěstí. Pak tam byla situace, kdy jsme si to měl dávat spíše na dva doteky. Ta jsem se špatně rozhodl," připustil Škoda.

Genk měl také dost šancí a často hrál na riziko. To by mělo dávat Slavii šanci do odvety. "Ze začátku jsme měli přílišný respekt, oni si chodili pro míče a snažili se ho kontrolovat. Pak to bylo nahoru dolu. Jsem sám zvědavý, jak budou hrát doma. Jestli se budou ještě více tlačit dopředu. Ještě si budeme dělat rozbor jejich hry doma. Určitě nás nečeká nic jednoduchého," dodal kapitán Slavie.

Ještě před odvetou ale čeká Slavii nedělní ligový šlágr s Plzní, se kterou se Slavia pere o titul. "Na Plzeň budeme mít dost sil, i když se hraje za tři dny. Plzeň dnes také hraje, tak pro oba to bude stejné. Za to jsem rád," řekl Škoda.

Tuší, že po předchozích výhrách Slavie 2:0 a především podzimním triumfu 4:0, bude mít Plzeň extra motivaci. "Za trenéra Trpišovského budeme hrát v Plzni poprvé. Zatím to bylo vždy jen doma. Tam to bude těžké a určitě se nám ty dvě porážky budou snažit vrátit. Bude to zajímavý zápas a rozhodne koncovka, kdo v ní bude úspěšnější," míní Škoda.

"Celkově si myslím, že momentálně hrajeme lépe než Plzeň, ale to v tomhle jednom utkání nemusí rozhodovat. Zvláště když hrajeme u nich. Plzeň je těžký soupeř a hlavně doma, ale musíme se soustředit sami na sebe, abychom podali dobrý výkon. Jedeme tam s respektem, ale také se zdravým sebevědomím," dodal.

Koláře vylekala gólová dorážka, nečekal, že bude ofsajd

Už čtvrtou nulu ze sedmi zápasů v této sezoně Evropské ligy udržel brankář fotbalistů Slavie Ondřej Kolář, přestože zápas s Genkem na úvod vyřazovací části byl na obou stranách plný šancí. Nejvíce čtyřiadvacetiletému Kolářovi zatrnulo po hodině hry, kdy hostující kapitán Leandro Trossard dorazil míč do slávistické sítě, jelikož si myslel, že o ofsajd nepůjde.

"Pro mě byl nejtěžší nájezd (De Norreho) ze strany. Měl jsem štěstí, že se to odrazilo vedle. Bylo tam více momentů, třeba jak tam (Trossard) dorážel a byl to ofsajd. Popravdě jsem se otáčel s tím, že je to gól, s ofsajdem jsem nepočítal," řekl novinářům Kolář.

Přečkal i moment z 32. minuty, kdy Trossard orazítkoval z úhlu tyč. "Popravdě jsem se modlil, ať mě trefí nebo netrefí branku, protože tady ty situace jsou těžké a může si se mnou udělat cokoli. Trefil to dobře a při našem štěstí dneska to byla tyč a šlo to ven," uvedl bývalý gólman Liberce.

Z čistého konta měl radost. "Potěší každá nula, ale to je zásluha celého týmu. Dneska výborně fungovala obrana, já jsem klukům pomohl. Myslím si, že nuly jak v Evropské lize, tak i v domácí soutěži jsou zasloužené. Je to týmová práce. Hrajeme odzadu organizovaně a neděláme zbytečné chyby," konstatoval Kolář, který v minulosti chytal i za mládežnické reprezentace.

Uznal, že bezbrankový stav neodpovídal průběhu hry. "Dnešní zápas byl obrovsky těžký. Věděli jsme, do čeho jdeme. Jsem rád, že jsme nedostali gól, ale tomuhle zápasu by spíš seděl výsledek 2:2, ne 0:0," prohlásil Kolář.

I přes řadu neproměněných šancí svého mužstva bere výsledek pozitivně. "Jedeme tam s tím, že jsme gól nedostali, a věřím tomu, že nějaký dáme a postoupíme," dodal Kolář.