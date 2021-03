Škodě Auto klesl zisk o 52 %, plánuje investice za 2,5 miliardy eur

Mladá Boleslav - Škodě Auto loni klesl nekonsolidovaný čistý zisk o 52 procent na 15,2 miliardy Kč. Nekonsolidované tržby se snížily o 7,6 procenta na 424,3 miliardy Kč. Důvodem poklesu byl dopad pandemie koronaviru na nižší výrobu a prodej aut i vývoj směnných kurzů. Vyplývá to z výroční zprávy a vyjádření zástupců společnosti na tiskové konferenci.

Odbyt vozů se na celkových tržbách podílel 81 procenty. Dodávky komponentů a sad rozložených vozů do společností koncernu VW představovaly 10,6 procenta celkových tržeb. Obchod s originálními díly a příslušenstvím se na celkových tržbách podílel pěti procenty.

"Předpokládáme, že letos se výsledek Škody Auto zlepší proti předchozímu roku," uvedl člen představenstva pro finance Klaus-Dieter Schürmann.

Investice bez vývojových nákladů klesly v roce 2020 z 32,1 miliardy na 17,8 miliardy Kč. Jejich největší část směřovala do produktových investic v souvislosti s náběhem nových modelů, agregátů a baterií. Na výzkum a vývoj nových produktů Škoda loni vydala 18,5 miliardy, tedy o 7,7 miliardy Kč méně.

Celosvětový konsolidovaný provozní zisk skupiny Škoda Auto loni klesl o 54,5 procenta na 756 milionů eur, tedy zhruba na 19,8 miliardy Kč podle aktuálního kurzu. Tržby se snížily o 13,8 procenta na 17,1 miliardy eur, což je asi 448 miliard korun.

Škoda loni kvůli omezením spojeným s bojem proti koronaviru 39 dní v tuzemských závodech nevyráběla a omezený provoz měla i její prodejní síť. Dodávky zákazníkům loni klesly o 19,1 procenta na 1,005 milionu vozů.

Nejprodávanějším modelem byla tradičně Octavia, kterých firma dodala 257.400, což je meziroční pokles o 29,2 procenta. Na druhém a třetím místě se umístily SUV Karoq a Kodiaq. Většího modelu Kodiaq dodala Škoda 131.600, meziročně o 23,4 procenta méně. Menšího SUV Karoq dodala Škoda zákazníkům 137.200, což představuje ve srovnání s rokem 2019 pokles o 10,1 procenta. Nejvyšší meziroční propad mezi modely zaznamenala Fabia, jejíž dodávky kvůli končícímu výrobnímu cyklu klesly o 39 procent na 105.500 vozů. Vzrostly naopak dodávky modelů Scala a Kamiq, a to o 61,7 procenta na 63.200 vozů, respektive o 99 procent na 128.500 vozů.

Na domácím českém trhu klesly dodávky zákazníkům o 11,6 procenta na 83.200 aut. V Číně, na svém největším trhu, propadla Škoda meziročně o 38,7 procenta na 173.000 dodaných aut. V západní Evropě prodala 434.500 aut, meziročně o 16,5 procenta méně. V Německu, na druhém největším trhu značky, bylo zákazníkům za loňský rok dodáno celkem 161.800 vozidel, což představuje meziroční pokles o 15,4 procenta.

Automobilka letos uvede čtvrtou generaci Fabie, představí elektrický model Enyaq ve verzi kupé a chystá modernizované modely Kodiaq a Karoq. Do Číny přijde nová Octavia Pro, v Indii již firma představila lokální model Kushaq.

"S odpovědností za regiony Ruska a Severní Afriky jsme vedle Indie od koncernu Volkswagen převzali další úkoly. Příští generaci modelu Superb budeme vyvíjet společně s modelem VW Passat v Mladé Boleslavi, vyrábět se budou od roku 2023 v koncernovém závodě Bratislava. Díky tomu se v našem závodě v Kvasinách uvolní kapacity pro více než 150.000 vozů značky Škoda. Tyto kapacity využijeme na zvýšení výroby našich oblíbených modelů SUV a následníka modelu Fabia Combi," dodal předseda představenstva Thomas Schäfer. Výrobní kapacita modelu Enyaq má letos dosáhnout 350 vozů denně. Firma zároveň chystá další menší elektromobil na koncernové platformě MEB.

Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale i v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích.

Škoda Auto chce v příštích pěti letech investovat 2,5 miliardy eur

Škoda Auto chce v příštích pěti letech investovat zhruba 2,5 miliardy eur (asi 65,5 miliardy korun). Přibližně 1,4 miliardy eur (asi 36,7 mld. Kč) chce dát do dalšího rozšiřování elektromobility, 650 milionu eur (17 mld. Kč) chce vložit do digitalizace, 350 milionů eur (devět mld. Kč) má jít na investice do závodů a výrobních zařízení.

V loňském roce Škoda Auto investovala do svého dlouhodobého majetku 850 milionů eur (asi 22,3 mld. Kč), jde o pokles o 36 procent oproti roku 2019, kdy byly investice rekordní a dosáhly 1,3 miliardy eur.

Celkem 380 milionů eur (asi 10 miliard Kč) investovala Škoda do svých českých závodů, například do rozvoje výroby, ale i snižování emisí CO2 ve výrobě. Závod Vrchlabí se stal v loňském roce prvním uhlíkově neutrálním. Finance šly také do výroby baterií pro nové elektromobily.

V Kvasinách společnost investovala mimo jiné do automatizace výroby, v Mladé Boleslavi především do elektromobility, a to i v souvislosti s příchodem nového plně elektrického SUV Enyaq iV. Firma dala peníze také do vývoje modelu Enyaq, ale i do nové octavie. Z celkového objemu investic šlo 200 milionů eur (5,3 mld. Kč) na projekty v Indii.

Na výzkum a vývoj vynaložila v loňském roce Škoda Auto 712 milionů eur (18,7 mld. Kč), o 27 procent méně než o rok předtím.