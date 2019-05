Škoda: Zisk titulu pro Slavii byl těžší před dvěma roky

Praha - Po dvou letech se fotbalisté pražské Slavie vrátili na ligový trůn, k čemuž jim dopomohla remíza 0:0 na hřišti Baníku Ostrava ve čtvrtém kole nadstavby. U obou prvenství nechyběl útočník Milan Škoda. Zatímco podle něj v ročníku 2016/2017 od červenobílých titul nikdo nečekal, nyní se museli popasovat s rolí favorita.

"Myslím si, že titul je jednoznačně zasloužený. Kdybych to měl srovnat s tím minulým, tehdy ho od nás málokdo čekal. Ztráceli jsme na Plzeň nějaké body, bylo to do posledního kola. Teď jsme od začátku vedli, měli jsme už devítibodový náskok, pak se ztenčoval. Bylo by obrovské zklamání, kdyby to nevyšlo. Nepřipouštěli jsme si to," řekl třiatřicetiletý Škoda novinářům.

"Tlak na nás byl velký, i když jsme měli náskok. Sezona byla náročná. Hráli jsme dlouho Evropskou ligu, program byl náročný. Pak to bylo i vidět, ztratili jsme nějaké zápasy. I tak si nedokážu představit, že by titul udělal tenhle rok někdo jiný," uvedl Škoda, který k němu pomohl sedmi brankami v 28 zápasech.

Vršovickému celku stačil k jistotě prvenství v Ostravě bod. Škoda, který naskočil do hry ve 72. minutě, utkání pořádně prožíval. "Byly to hrozné nervy. Když to tam letělo vápnem, tak by se ve mně krve nedořezal. Fakt jsem byl nervózní. Ze začátku jsem byl na lávce v klidu, ale jak to jelo vápnem, od té doby jsem byl hrozně nervózní. Můžete hrát výborně, ale dostanete blbý gól. Jsem šťastný, že jsme to zvládli," prohlásil český reprezentant.

Slavii k titulu pomohla i výborná bilance na hřištích soupeřů, kde nasbírala 36 bodů, o osm více než Plzeň. "Zápasy venku jsme zvládali na podzim i na jaře, i když ke konci jsme ztratili nějaké body. Celou tu sezonu jsme odehráli velice kvalitně a zaslouženě udělali titul," konstatoval bývalý hráč Bohemians 1905.

Před pěti lety přitom Slavia byla úplně v jiné situaci a v Ostravě ji v závěrečném ligovém kole hrozil sestup z nejvyšší soutěže. Navzdory prohře 0:2 na Bazalech se v lize udržela. "Byly to úplně jiné pocity. Za tu dobu se Slavia strašně moc proměnila," podotkl Škoda.

S mistrovskými oslavami se hráči musí mírnit, jelikož ve středu se v Olomouci představí proti Baníku ve finále domácího poháru. "Přál bych si velké oslavy, ale úplně velké být nemůžou. Za tři dny nás čeká strašně důležitý zápas, který chceme moc zvládnout, abychom udělali double, který jsme si vysnili před sezonou," řekl Škoda.

"Samozřejmě to oslavíme. Každý si dá nějaké pivo, ale nebude to nijak velké," dodal.