Mladá Boleslav - Pro značku Škoda Auto se momentálně neplánují žádné změny ve výrobě modelů kromě již dříve oznámeného rozšíření montáže modelu Karoq do německého Osnabrücku, řekl ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Automobilka tím reaguje na diskuse o možném přesunu výroby modelu Superb do závodu v německém Emdenu.

O případném přesunu výroby tohoto modelu do Německa se začalo mluvit již loni na podzim. Vedení společnosti Škoda Auto se tehdy snažilo dopisem zaměstnancům uklidnit obavy vyvolané nepotvrzenými informacemi o možném přesunu. Po necelém roce se diskuse v koncernu Volkswagen o přesunu oživily, proti přesunu výroby Superbu se ohradili například odboráři Škody Auto.

Předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík se na konci srpna setkal s několika představiteli Volkswagenu. "Kromě jiného jsme hovořili o budoucnosti modelu Superb. Volkswagen silně tlačí na to, aby model Superb dostal závod Emden, který má problémy s vytížením. Měl jsem připraveno šest pádných argumentů, proč to nemůžeme udělat. Dokument s těmito argumenty jsem předal panu (předsedovi představenstva Volkswagenu Herbertu) Diessovi," řekl Povšík pro týdeník Škodovácký odborář. "Jasně jsem řekl, že Superb je naše vlajková loď, naše DNA. Ztráta tohoto modelu by měla zásadní dopady na ekonomiku firmy Škoda i na Českou republiku," dodal.

Podle odborářů se v září řeší takzvané plánovací kolo, při němž se rozhoduje nejen o finančních otázkách, ale i tom, co se kde bude v rámci koncernu vyrábět. Konečné rozhodnutí pak stojí na dozorčí radě koncernu Volkswagen.

Kapacity českých výrobních závodů Škody jsou v současnosti plně vytíženy. "K pokrytí možných špiček v poptávce existuji v globální výrobní síti koncernu Volkswagen různé možnosti a jejich pravidelné přezkoumávání patří ke standardním postupům," řekl Kotera.

Podle něj koncept výrobní sítě Volkswagen zajišťuje nejen optimální vytížení výrobních míst, ale také zohledňuje špičky ve výrobě napříč jednotlivými značkami. "V současnosti zde vidíme několik možností, jako je například již oznámené rozšíření montáže modelu Karoq do Osnabrücku. Kromě toho nejsou pro značku Škoda momentálně plánovány žádné další změny," dodal Kotera.

Škoda loni dodala celosvětově 1,2 milionu vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává více než 35.000 lidí a je aktivní na více než 100 trzích.