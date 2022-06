Škoda začíná vývoj elektrické rallyové Fabie

Hned po skončení prací souvisejících s homologací nové Fabie RS Rally2, kterou samozřejmě pohání výhradně spalovací motor, zahájí inženýrský tým oddělení Škoda Motorsport práce na vývoji Fabie RS iV. Tedy elektrického závodního speciálu s náležitě upravenou karosérií Fabie čtvrté generace.

Hned po skončení prací souvisejících s homologací nové Fabie RS Rally2, kterou samozřejmě pohání výhradně spalovací motor, zahájí inženýrský tým oddělení Škoda Motorsport práce na vývoji Fabie RS iV. Tedy elektrického závodního speciálu s náležitě upravenou karosérií Fabie čtvrté generace.

Redaktor Autonaelektřinu.cz to zjistil během během prezentace nové rallyové Fabie přímo v areálu Škoda Motorsport v Plazech u Mladé Boleslavi.

Na vývoji budou se škodováckými specialisty spolupracovat specialisté na elektrické pohony rakouské firmy Kreisel Electric.

S tou již inženýři Škody Auto měli co do činění při konstruování vozu Škoda RE-X1 Kreisel. Ten vznikl na základě nyní již končícího modelu Škoda Fabia Rallye 2, jehož základ spočíval v karosérii Fabie III. Do jeho upravené karosérie pak v Rakousku zabudovali elektromotory s výkonem 260 kW a bateriový paket s kapacitou 52,6 kWh. Články jsou uloženy v ultrapevné schránce z karbonu.

Právě tři sta kilogramů vážící baterie je příčinou toho, že je tento vůz téměř o dvě stě kilogramů těžší než rallyová Fabia se spalovacím motorem. Přesto tento vůz v současnosti poměrně úspěšně soutěží v rakouském rallyovém šampionátu. Partnerem pro závodní nasazení i testovací program je společnost Baumschlager Rallye&Racing.

Limitujícím faktorem při vývojových pracích je ovšem fakt, že automobilová federace FIA zatím nezveřejnila příslušné parametry vozů pro chystaný šampionát e-Rally.